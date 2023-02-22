За подкуп патрульных полицейских. Суд утвердил соглашение о признании виновности Трухина

22 февраля, 17:03
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Нардеп Александр Трухин (Фото:Александр Трухин/Facebook)

Нардеп Александр Трухин (Фото:Александр Трухин/Facebook)

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение со следствием, на которое пошел народный депутат Александр Трухин, предлагавший полицейским взятку за бегство с места ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram.

Таким образом, ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и Трухиным.

Согласно с соглашением, суд признал нардепа виновным в попытке подкупа патрульных полицейских за «150 тысяч» без указания денежной единицы за беспрепятственное покидание места ДТП, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины, наказуемой штрафом от 1 тысячи до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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Сообщается, что Трухин сам инициировал заключение соглашения о признании виновности.

«Учитывая, что нардеп совершил нетяжкое преступление, своими действиями не причинил ущерб государству, полностью признал свою вину и искренне раскаивается, суд назначил ему наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного санкцией статьи, а именно 68 тыс. грн », - говорится в сообщении.

К тому же по условиям соглашения внесенный Трухиным залог в размере 49 620 гривен будет перечислен на нужды ВСУ. Кроме того, в течение 30 дней с момента утверждения соглашения депутат должен перечислить 6 млн гривен в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации Армия дронов.

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При этом согласно ст. 81 Конституции, нардеп досрочно прекращает свои полномочия в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него.

Трухин является фигурантом ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года. 1 февраля УП опубликовала интервью патрульного, первым прибывшим на место ДТП, и видео с его камеры. На видео Трухин предлагал « отблагодарить» полицейского 150 тысяч, пытался покинуть место аварии и отказывался проходить тест на драгере.

Позже в ДБР опубликовали видео с камер наблюдения, судя по которым, виновником ДТП был человек в одежде красного цвета (помощник депутата Полтавского облсовета Виктор Склема, сам Трухин был в костюме и белой рубашке).

В августе 2022 года издание Полтавщина сообщило, что Виктору Склеме, который ехал в машине Трухина и признан виновным в ДТП, был назначен штраф в размере 850 гривен.

22 декабря 2022 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о резонансном ДТП с участием нардепа от Слуги народа Александра Трухина.

https://www.youtube.com/embed/_kdwNKlBiZ4
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   ДТП Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ВАКС Александр Трухин

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