За неделю до выборов. Порошенко назвал намеренной утечку о коррупционной афере своего соратника Кононенко в энергетике Сегодня, 18:37 2231 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Президент Украины Петр Порошенко REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Петр Порошенко назвал "намеренной и сознательной" утечку информации из правоохранительных органов, касающейся причастности первого зампреда фракции БПП Игоря Кононенко к коррупционным схемам в энергетической сфере страны.

"Если мы говорим о деле, которое сейчас презентуется по энергетическому сектору - дело 2015 года! Четыре года что вы искали? Почему намеренно и сознательно происходит утечка из правоохранительных органов, и эта утечка происходит прямо за неделю до выборов?" - сказал глава государства в интервью Радио НВ.

В то же время Порошенко заявил, что требует непредвзятого и прозрачного расследования коррупции в оборонной и энергетической сферах страны.

Ранее журналисты программы Схемы опубликовали расследование, согласно которому первый заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко вместе с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами, а также другими высокопоставленными лицами вероятно причастен к схемам по выводу сотен миллионов гривен из нескольких облэнерго, контрольный пакет акций в которых принадлежит государству.

В одном из разговоров, опубликованных расследователями, экс-председатель правления ЧАО ХК Энергосети Дмитрий Крючков, который, согласно опубликованной информации, причастен к хищению средств, сообщает народному депутату Игорю Котвицкому: "В пятницу вечером были у П. Дал добро. Лично... И контактное лицо будет Игорь Кононенко".