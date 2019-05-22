За кадром. Команда Зеленского опубликовала альтернативное видео дня инаугурации президента Сегодня, 11:57 1021 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Reuters На видео — кадры с Зеленским от Рады и до АП Valentyn Ogirenko/Reuters

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского опубликовала альтернативное видео дня инаугурации.

«Немножко закулисья с инаугурации президента Владимира Зеленского», — говорится в комментарии к видео.

По пути к Раде Зеленский делает селфи с супругой и общается с украинцами.

На последних кадрах Зеленского показывают в президентском кресле в Администрации президента.

Зеленский спрашивает, когда планируется переезд.

Саундтрек к видео — песня из сериала Слуга народа.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.