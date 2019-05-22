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Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

За кадром. Команда Зеленского опубликовала альтернативное видео дня инаугурации президента

Сегодня, 11:57
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За кадром. Команда Зеленского опубликовала альтернативное видео дня инаугурации президента - фото

Valentyn Ogirenko/Reuters

На видео — кадры с Зеленским от Рады и до АП

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского опубликовала альтернативное видео дня инаугурации.

«Немножко закулисья с инаугурации президента Владимира Зеленского», — говорится в комментарии к видео.

По пути к Раде Зеленский делает селфи с супругой и общается с украинцами.

На последних кадрах Зеленского показывают в президентском кресле в Администрации президента.

Зеленский спрашивает, когда планируется переезд.

Саундтрек к видео — песня из сериала Слуга народа.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Теги:   Администрация президента Украины Верховная Рада Инаугурация Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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