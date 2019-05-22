За кадром. Команда Зеленского опубликовала альтернативное видео дня инаугурации президента
Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского опубликовала альтернативное видео дня инаугурации.
«Немножко закулисья с инаугурации президента Владимира Зеленского», — говорится в комментарии к видео.
По пути к Раде Зеленский делает селфи с супругой и общается с украинцами.
На последних кадрах Зеленского показывают в президентском кресле в Администрации президента.
Зеленский спрашивает, когда планируется переезд.
Саундтрек к видео — песня из сериала Слуга народа.
Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.