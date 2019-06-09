Юзик, блогер и анестезиолог. Слуга народа назвала имена мажоритарщиков Сегодня, 13:34 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео Слуга народу / Youtube Кандидаты в депутаты от Слуги народа Скриншот видео Слуга народу / Youtube

Партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа назвала имена кандидатов на мажоритарных округах для участия в парламентских выборах.

Как стало известно журналистам НВ, среди претендентов в народные депутаты :

Юрий Корявченков (актер 95 Квартала по прозвищу Юзик) — по 31 округу (Кривой Рог, Днепропетровская область)



Блогер Максим Бужанский — по 25 округу (Днепр)

Журналист Александр Дубинский — 94 округу (Киевская область)

Врач-аннестезиолог Максим Перебийнис — по 201 округу (Киев)

Максим Гурин — по 218 округу (Киев)

Ранее Слуга народа представила первую двадцатку своего списка для участия в парламентских выборах 2019 года.

В воскресенье, 9 июня, в Национальном ботаническом саду имени Гришко состоялся съезд партии Слуга народа. Во время съезда был утвержден и обнародован список кандидатов от партии на выборах в Верховную Раду. Возглавил политсилу советник президента Дмитрий Разумков.