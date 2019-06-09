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Юзик, блогер и анестезиолог. Слуга народа назвала имена мажоритарщиков

Сегодня, 13:34
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Юзик, блогер и анестезиолог. Слуга народа назвала имена мажоритарщиков - фото

Скриншот видео Слуга народу / Youtube

Кандидаты в депутаты от Слуги народа

Партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа назвала имена кандидатов на мажоритарных округах для участия в парламентских выборах.

Как стало известно журналистам НВ, среди претендентов в народные депутаты :

Юрий Корявченков (актер 95 Квартала по прозвищу Юзик) — по 31 округу (Кривой Рог, Днепропетровская область)

Блогер Максим Бужанский — по 25 округу (Днепр)

Журналист Александр Дубинский — 94 округу (Киевская область)

Врач-аннестезиолог Максим Перебийнис — по 201 округу (Киев)

Максим Гурин — по 218 округу (Киев)

Ранее Слуга народа представила первую двадцатку своего списка для участия в парламентских выборах 2019 года.

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В воскресенье, 9 июня, в Национальном ботаническом саду имени Гришко состоялся съезд партии Слуга народа. Во время съезда был утвержден и обнародован список кандидатов от партии на выборах в Верховную Раду. Возглавил политсилу советник президента Дмитрий Разумков.

Теги:   Мажоритарщики Владимир Зеленский партия Слуга народа Парламентские выборы

Спецтема   Выборы в Раду

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