Ющенко выдвинули подозрение в деле о выведении Межигорья из госсобственности — Лещенко
Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении экс-президенту страны Виктору Ющенко в рамках дела о выведении резиденции Межигорье из государственной собственности.
Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.
«Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году», — написал он.
Как уточнил нардеп, Ющенко объявлено подозрение по части 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
«Парадокс в том, что это правда. Ющенко действительно в сговоре с Януковичем это сделал, целенаправленно переведя Межигорье из ДУС в сферу ведения Кабмина, который передал Межигорье в устав госпредприятия Надра Украины, а то — вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай», — заявил Лещенко.
По данным нардепа, подозрение направлено Ющенко по почте.
Как сообщает theБабель, эту информацию подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Она не сообщила никаких деталей.
Также информацию подтверждает и экс-глава пресс-службы столичной прокуратуры Алена Яхно.
«Сергей Горбатюк (вернее, его подчиненный прокурор Атаманчук) вчера объявил подозрение… Ющенко. А заподозрили его в том, что он в сговоре с Януковичем вывел из государственной собственности в 2007 году резиденцию Межигорье», — написала Яхно на своей странице в Facebook.