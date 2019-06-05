Ющенко выдвинули подозрение в деле о выведении Межигорья из госсобственности — Лещенко Вчера, 23:45 Цей матеріал також доступний українською Виктор Ющенко / Facebook Подозрение направлено Виктору Ющенко по почте, сообщает Лещенко Виктор Ющенко / Facebook

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении экс-президенту страны Виктору Ющенко в рамках дела о выведении резиденции Межигорье из государственной собственности.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

«Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году», — написал он.

Как уточнил нардеп, Ющенко объявлено подозрение по части 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

«Парадокс в том, что это правда. Ющенко действительно в сговоре с Януковичем это сделал, целенаправленно переведя Межигорье из ДУС в сферу ведения Кабмина, который передал Межигорье в устав госпредприятия Надра Украины, а то — вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай», — заявил Лещенко.



По данным нардепа, подозрение направлено Ющенко по почте.

Фото: скриншот страницы ЛЕЩЕНКО ТУТ в Telegram

Как сообщает theБабель, эту информацию подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Она не сообщила никаких деталей.

Также информацию подтверждает и экс-глава пресс-службы столичной прокуратуры Алена Яхно.



«Сергей Горбатюк (вернее, его подчиненный прокурор Атаманчук) вчера объявил подозрение… Ющенко. А заподозрили его в том, что он в сговоре с Януковичем вывел из государственной собственности в 2007 году резиденцию Межигорье», — написала Яхно на своей странице в Facebook.

