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Ющенко прокомментировал получение уведомления о подозрении в растрате госимущества

Сегодня, 14:17
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Ющенко прокомментировал получение уведомления о подозрении в растрате госимущества - фото

Виктор Ющенко/Facebook

По словам Ющенко, подозрения прокуратуры «безосновательны»

Бывший президент Украины Виктор Ющенко подтвердил получение в прокуратуре сообщения о подозрении в растрате государственного имущества, заявив о его «политическом подтексте».

Об этом он написал у себя в Facebook.

«Коротко суть указанного подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по завладению им урочища Межигорье. Не вижу повода прятаться или притворяться больным, как это стало модным. Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это бесспорно докажу», — заявил Ющенко.

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При этом он отметил, что о подозрении ему сообщили на фоне провала правоохранительных органов в делах о сепаратизме и убийствах во время Революции Достоинства.

«Общество видит, как постепенно снята ответственность практически со всех фигурантов громких дел о сепаратизме, государственной измены и убийствах на Майдане. Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность», — добавил экс-президент.

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что подозревают Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму 540 миллионов гривен.

Речь идет о расследовании дела о выведении резиденции Межигорье из государственной собственности.

Теги:   Виктор Ющенко Генпрокуратура Украины Межигорье

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