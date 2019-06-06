Ющенко прокомментировал получение уведомления о подозрении в растрате госимущества Сегодня, 14:17 Цей матеріал також доступний українською Виктор Ющенко/Facebook По словам Ющенко, подозрения прокуратуры «безосновательны» Виктор Ющенко/Facebook

Бывший президент Украины Виктор Ющенко подтвердил получение в прокуратуре сообщения о подозрении в растрате государственного имущества, заявив о его «политическом подтексте».

Об этом он написал у себя в Facebook.

«Коротко суть указанного подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по завладению им урочища Межигорье. Не вижу повода прятаться или притворяться больным, как это стало модным. Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это бесспорно докажу», — заявил Ющенко.

При этом он отметил, что о подозрении ему сообщили на фоне провала правоохранительных органов в делах о сепаратизме и убийствах во время Революции Достоинства.

«Общество видит, как постепенно снята ответственность практически со всех фигурантов громких дел о сепаратизме, государственной измены и убийствах на Майдане. Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность», — добавил экс-президент.

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что подозревают Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму 540 миллионов гривен.

Речь идет о расследовании дела о выведении резиденции Межигорье из государственной собственности.