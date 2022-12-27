Нардепу от Слуги народа сообщили о подозрении, он не указал в декларации квартиру в центре Киева — СМИ 27 декабря, 13:57 По данным СМИ, о подозрении сообщили нардепу от Слуги народа Юрию Камельчуку (Фото:Юрий Камельчук/Facebook)

Еще одному нардепу сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию. По данным Интерфакс-Украина, речь идет о «слуге народа» Юрии Камельчуке.

Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram, в декларации за 2020 год нардеп не указал квартиру на Печерске в Киеве стоимостью более 3,6 млн грн, которую он арендовал с октября 2019 по октябрь 2021 годы для проживания в столице.

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Также парламентарий не указал наличие непогашенного кредита на общую сумму более 48,8 долларов.

Эти сведения подлежали обязательному внесению в декларацию, так как кредитная задолженность превышала 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Отмечается, что расследование начато по материалам НАПК.

Сам нардеп пока не прокомментировал сообщение ему о подозрении.

В конце прошлого года НАПК по результатам проверки сообщало, что Камельчук не указал в декларации арендованную квартиру, за которую он получает компенсацию и арендует для исполнения депутатских полномочий. Также он умолчал о трех фирмах и банковском кредите.

Это уже третье подозрение во внесении недостоверных данных с начала месяца. По данным СМИ, два других также касались нардепов от Слуги народа.

Сам Камельчук неоднократно становился фигурантом скандалов.

В августе текущего года суд обязал его покрыть моральный ущерб в размере 20 тыс. грн за слова «конченый ******* Акимов» в адрес руководителя ГП Львовугля Олега Акимова. С учетом судебных издержек нардеп должен заплатить более 50 тыс. грн.

В начале пандемии COVID-19 нардеп утверждал, что коронавирус является «вымышленной болезнью» и «заговором корпораций», выступал против всеобщей вакцинации. Нардеп говорил, что «речь идет о всемирном уровне манипулирования цифрами и статистикой».