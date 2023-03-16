ВАКС оправдал «слугу народа» Камельчука по делу о недекларировании квартиры 16 марта, 11:37 Юрий Камельчук (Фото:Юрий Камельчук/Facebook)

Судьи Высшего антикоррупционного суда признали украинского народного депутата невиновным в декларировании недостоверной информации. По данным Украинской правды, речь идет о «слуге народа» Юрии Камельчуке.

О вынесении приговора ВАКС сообщил в четверг, 16 марта. Там заявили, что оправдали нардепа из-за «недоказанности в его действиях состава уголовного правонарушения».

Видео дня

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении Камельчуку в конце 2022 года. В декларации за 2020-й он не указал квартиру на Печерске в Киеве стоимостью более 3,6 млн грн, которую арендовал с октября 2019 года по октябрь 2021-го для проживания. Также нардеп не указал на наличие непогашенного кредита на общую сумму свыше $48,8 тысячи.

Приговор ВАКС можно обжаловать в течение 30 дней со дня его оглашения, подав апелляцию в Апелляционную палату суда.