Советником главы Херсонской ОВА стал депутат от ОПЗЖ — СМИ 19 ноября, 13:58 Юрий Стельмашенко (Фото:Юрий Стельмашенко/Facebook)

Советником главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича стал депутат городского совета от запрещенной в Украине Оппозиционной платформы — За жизнь Юрий Стельмашенко.



Об этом сообщило издание Мост со ссылкой на источник в ОВА и людей из ближайшего окружения Стельмашенко.

По их словам, он будет советовать в сфере жилищно-коммунального хозяйства, «где почти никогда не работал».

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«Единственным опытом Стельмашенко является руководство КП Гарантия, которое убирало парки. Там он работал 10 лет назад», — пишет Мост.

Реагируя на сообщение о своем назначении, Стельмашенко заявил, что весной выехал из оккупированного Херсона и добровольно мобилизовался в ряды ВСУ, где продолжает служить. А после деоккупации Херсона его временно отправили во ВГА восстанавливать критическую инфраструктуру.

По словам Стельмашенко, после предложений от оккупантов относительно коллаборации и нескольких допросов он понял, что «скорее всего будет задержан». Потому вывез семью на подконтрольную территорию.

«Сразу после выезда связался с сотрудниками СБУ и прошел полиграф», — говорит Стельмашенко.

Он рассказывает, что еще до официального запрета ОПЗЖ в Украине предложил распустить городскую фракцию и выйти из партии из-за ощущения «личной ответственности за позорное поведение некоторых ее членов».

Юрий Стельмашенко в 2012—2014 годах был помощником на общественных началах тогда нардепа, а сейчас херсонского коллаборанта Владимира Сальдо. А с 2014-го по 2019-й — помощником нардепа Виталия Чепиноги.

В 2020 году его избрали депутатом в Херсонский горсовет от ОПЗЖ. Также Стельмашенко баллотировался в облсовет, но безуспешно.

В 2021 году был заммэра Херсона Игоря Колихаева. В декабре ушел с этой должности по собственному желанию. Занимался в горсовете вопросами дорог и общественного транспорта.



15 сентября в Украине окончательно запретили деятельность пророссийской партии ОПЗЖ. 18 ноября петиция относительно лишения мандатов нардепов, представляющих ОПЗЖ, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.