Умер экс-нардеп Юрий Кармазин
Юрий Кармазин (Фото:https://www.facebook.com/YuriyKarmazin)
В среду, 9 ноября, умер экс-нардеп II, III, IV и VI созывов Юрий Кармазин.
Об этом говорится на странице Кармазина в Facebook.
«Сегодня в 10.00 перестало биться сердце Юрия Анатольевича Кармазина, любящего отца, мужа, человека», — говорится в сообщении.
Ему было 65 лет.
Кармазин был народным депутатом Украины 6-го созыва с 23 ноября 2007 года от Блока Наша Украина - Народная Самооборона, № 58 в списке.
Также он занимал должность первого заместителя председателя Комитета по правосудию (с 26 декабря 2007 года).
Кандидат в президенты Украины на 1999 году.