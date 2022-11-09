Умер экс-нардеп Юрий Кармазин 9 ноября, 16:23 Юрий Кармазин (Фото:https://www.facebook.com/YuriyKarmazin)

В среду, 9 ноября, умер экс-нардеп II, III, IV и VI созывов Юрий Кармазин.

Об этом говорится на странице Кармазина в Facebook.

«Сегодня в 10.00 перестало биться сердце Юрия Анатольевича Кармазина, любящего отца, мужа, человека», — говорится в сообщении.

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Ему было 65 лет.

Кармазин был народным депутатом Украины 6-го созыва с 23 ноября 2007 года от Блока Наша Украина - Народная Самооборона, № 58 в списке.

Также он занимал должность первого заместителя председателя Комитета по правосудию (с 26 декабря 2007 года).

Кандидат в президенты Украины на 1999 году.