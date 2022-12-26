НАБУ проводит обыски у координатора Большого строительства от ОП Юрия Голика — СМИ 26 декабря, 15:47 НАБУ проводит обыски у координатора Большого строительства Юрия Голика (Фото:Юрий Голик / Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит обыски у координатора программы Большое строительство от Офиса президента Юрия Голика, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как пишет в Facebook журналист УП Михаил Ткач, обыски проводятся в коттеджном городке Конык.

«Обыски проходят в рамках дела в отношении фитнес-тренера Яне Хланты, которая связана с главой Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко, и фирмы Стройинвестинжиниринг, которая только во время полномасштабного вторжения РФ получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области», — пишет Ткач.



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Ранее стало известно, что НАБУ проводит обыски в Днепре в отношении фитнес-тренера Яны Хланты, которая связана с главой Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко. Обыски также проводятся в кабинете Резниченко и в ряде профильных департаментов ДОВА.

Хланты и Резниченко фигурируют в журналистском расследовании о Большой стройке на Днепропетровщине. Как установили журналисты-расследователи Схем и УП, фирма фитнес-тренера только во время полномасштабного вторжения РФ получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области. По данным журналистов, Яна Хланты имела ряд совместных путешествий за границу с руководителем ОВА Валентином Резниченко.

СМИ также сообщали, что Резниченко и Хланты связаны с консультантом Большой стройки Юрием Голиком.

После выхода расследования журналистов САП зарегистрировала фактическое уголовное производство, в котором нет подозреваемых.

Офис президента на скандальное событие не отреагировал: Валентин Резниченко продолжает занимать должность главы Днепропетровской ОВА. Служебное расследование по этому делу не назначено.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что Офис президента будет ждать результатов расследования правоохранителей.