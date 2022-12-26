НАБУ проводит обыски у координатора Большого строительства от ОП Юрия Голика — СМИ

26 декабря, 15:47
Поделиться:
НАБУ проводит обыски у координатора Большого строительства Юрия Голика (Фото:Юрий Голик / Facebook)

НАБУ проводит обыски у координатора Большого строительства Юрия Голика (Фото:Юрий Голик / Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит обыски у координатора программы Большое строительство от Офиса президента Юрия Голика, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как пишет в Facebook журналист УП Михаил Ткач, обыски проводятся в коттеджном городке Конык.

«Обыски проходят в рамках дела в отношении фитнес-тренера Яне Хланты, которая связана с главой Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко, и фирмы Стройинвестинжиниринг, которая только во время полномасштабного вторжения РФ получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области», — пишет Ткач.

Видео дня

Ранее стало известно, что НАБУ проводит обыски в Днепре в отношении фитнес-тренера Яны Хланты, которая связана с главой Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко. Обыски также проводятся в кабинете Резниченко и в ряде профильных департаментов ДОВА.

Хланты и Резниченко фигурируют в журналистском расследовании о Большой стройке на Днепропетровщине. Как установили журналисты-расследователи Схем и УП, фирма фитнес-тренера только во время полномасштабного вторжения РФ получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области. По данным журналистов, Яна Хланты имела ряд совместных путешествий за границу с руководителем ОВА Валентином Резниченко.

Читайте также:

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко (Фото:Валентин Резниченко / Facebook) «Вертикаль президента». Почему фигурант коррупционного расследования журналистов Резниченко будет восстанавливать Херсон — интервью с Подоляком

СМИ также сообщали, что Резниченко и Хланты связаны с консультантом Большой стройки Юрием Голиком.

После выхода расследования журналистов САП зарегистрировала фактическое уголовное производство, в котором нет подозреваемых.

Офис президента на скандальное событие не отреагировал: Валентин Резниченко продолжает занимать должность главы Днепропетровской ОВА. Служебное расследование по этому делу не назначено.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что Офис президента будет ждать результатов расследования правоохранителей.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Коррупция Днепропетровская область Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Днепропетровская ОГА Валентин Резниченко Строительство дорог дорожное строительство Офис президента Украины Большая стройка Большое строительство

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X