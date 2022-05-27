Бутусов заявил, что ему запретили посещать воинские части на передовой 27 мая, 17:38 Цей матеріал також доступний українською Юрий Бутусов (Фото:Юрій Бутусов / Facebook)

Украинский журналист, главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов заявил, что ему запретили посещать воинские части на передовой.

Война России против Украины — главные события 27 мая

В своем Facebook Бутусов написал, что решение мешает ему записывать интервью с бойцами на фронте и «объективно освещать тяжелую обстановку на Донбассе».



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«Я понимаю, что таким образом мне решили отомстить за заметки об ответственности власти за подготовку к войне и угрожающей ситуации на Донбассе. Все воины на фронте прекрасно понимают, что никаких секретов в своих постах не излагал, а наоборот способствовал решению нескольких угрожающих ситуаций. В том числе благодаря личному присутствию», — считает журналист.

Бутусов потребовал от Офиса президента «пересмотреть свои указания» и заявил, что в противном случае «вернется с фронта и потратит время на демонстрацию многочисленных ошибок и бездействия» властей.

Как сообщает Детектор Медиа, накануне журналист опубликовал видео обстрела российскими оккупантами моста через Северский Донец, соединяющий Северодонецк и Лисичанск. После этого в пророссийских СМИ появилась информация, что это якобы помогло врагу скорректировать огонь.

Ранее народный депутат от Слуги народа и член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что СБУ должна открыть дело в отношении Юрия Бутусова из-за информации, которую он публикует. По ее мнению, если СБУ «ничего не сделает… никакая постепенная реформа уже не имеет смысла». В ответ журналист написал, что так нардеп отреагировала на его недавнюю критику.

В СБУ в комментарии Радио Свобода ответили, что не считают нужным давать публичную оценку «эмоциональным заявлениям некоторых политиков». Там напомнили, что условия полномасштабной войны требуют от граждан единства ради победы Украины.

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