Энергобизнес и связь с российским олигархом. Журналисты Bihus.Info опубликовали расследование о скрытых активах Юрия Бойко 15 февраля, 02:12 Юрий Бойко (Фото:t.me/OppositionPlatformForLife)

Народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко может через офшор владеть несколькими энергопредприятиями в Украине, — об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, опубликованном во вторник, 14 февраля.

Расследователи отмечают, что, хотя у нардепа нет официальных бизнес-активов, а на его супругу записана только киевская фирма Столичная недвижимость, семья Бойко построила большие дома в Иванковичах, Гнедине и на дамбе Киевского водохранилища под Киевом, а жена политика в 2020 году купила более 50 гектаров земли в Киевской области. Также Юрий Бойко ездит с авто сопровождения и пользуется услугами охраны, что тоже официально не декларировал. В комментарии журналистам он называл свою машину сопровождения «наружкой».



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Журналисты, ссылаясь на данные кипрских аудиторов, предполагают, что Бойко может быть связан с кипрской фирмой San Posidanius Investments Limited. Она владеет в Украине рядом энергоактивов, которые и раньше неофициально связывали с Бойко, в частности, 75% акций Волыньоблэнерго, 100% Харьковской ТЭЦ-5, 100% КЗР Петролеум (газовые месторождения в Украине), 50% Азов Петролеум Ллс (газовые месторождения в Украине, партнер — Вадим Новинский) и так далее. В 2020 году конечным бенефициаром 75% Волыньоблэнерго официально стал сын Бойко Анатолий.



Жена Юрия Бойко по меньшей мере до 2018 года получала зарплату в рублях от бизнеса россиянина Мирона Гориловского — крупнейшего производителя полимерных труб на территории страны-агрессора, который в том числе получил подряды на проекты в оккупированном Крыму, сообщает Bihus.Info. Вера Бойко также официально владеет квартирой в центре Москвы.

За 10 дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину долю Гориловского в украинском заводе была переписана на руководителя ТД Евротрубпласт Игора Стрельца, который в 2004 году работал в НАК Нафтогаз под руководством Юрия Бойко, сказано в расследовании. Сам Стрелец сказал журналистам, что пересекался с Бойко только по работе в Нафтогазе, а нардеп заявил, что якобы не знаком со Стрельцом.



7 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство повторно рассмотрит вопрос о лишении Юрия Бойко звания Героя Украины, которое тот получил от президента Леонида Кучмы в 2004 году.