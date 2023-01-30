Шмыгаль не нашел оснований для лишения Бойко звания Героя Украины 30 января, 17:36 Юрий Бойко и его бывший коллега, подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук на встрече с Дмитрием Медведевым в Москве в марте 2019 года (Фото:Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS)

Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит достаточно оснований для лишения бывшего соглавы запрещенной партии и фракции ОПЗЖ, нардепа Юрия Бойко звания Героя Украины. Об этом сказано в ответе Офиса президента на запрос движения ЧЕСНО.

Петиция о лишении Бойко звания Героя набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом. 9 декабря глава государства обратился к Шмыгалю и попросил проанализировать, есть ли основания для санкций в отношении Бойко. Спустя почти месяц премьер отправил Владимиру Зеленскому ответ, в котором сказано, что оснований пока недостаточно.



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По закону О государственных наградах Украины лишение государственных наград может быть проведено президентом только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом (статья 16). По закону О санкциях лишение государственных наград Украины может быть применено как персональная санкция к физическому лицу — нерезиденту, иностранцам, лицам без гражданства, субъектам, осуществляющим террористическую деятельность.



Бойко получил звание Героя от президента Леонида Кучмы в 2004 году — тогда он возглавлял НАК Нафтогаз и договорился об «урегулировании задолженности Украины за газ» перед Россией.

28 марта 2022 года партия ОПЗЖ заявила о приостановлении своей деятельности. 14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение СНБО о приостановлении деятельности фракции ОПЗЖ в парламенте. 21 апреля в Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной ОПЗЖ. Возглавил группу Юрий Бойко.



15 сентября Верховный Суд принял решение о запрете деятельности партии ОПЗЖ, отклонив апелляционную жалобу пророссийской политсилы. Решение окончательно и не подлежит обжалованию.

