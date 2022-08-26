Бойко сфотографировали в Чехии. Его спикер заявил, что нардеп на лечении 26 августа, 19:32 Нардепа сфотографировали 25 августа (Фото:Схемы/Telegram)

Лидера депутатской фракции Платформа за жизнь и мир нардепа Юрия Бойко заметили в Карловых Варах в Чехии.

Его сфотографировали журналисты проекта Радио Свобода Схемы 25 августа.

Спикер Бойко заявил, что нардеп взял отпуск за свой счет с 22 по 29 августа, и уехал в Чехию на лечение.

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На вопросы журналистов чувствует ли Бойко личную политическую и моральную ответственность за многолетнее сеяние пророссийских и антизападных настроений в Украине, нардеп не ответил.

63-летний Бойко был вице-премьером в правительстве Николая Азарова и министром энергетики во втором правительстве Виктора Януковича.

До начала полномасштабного вторжения России был сопредседателем партии и фракции ОПЗЖ в Верховной Раде вместе с Вадимом Рабиновичем. 14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий. В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши.

После этого Бойко стал председатель депутатской группы Платформа за жизнь и мир в парламенте, созданной из бывших членов ОПЗЖ.

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