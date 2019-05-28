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Юридический троллинг для дискредитации: адвокат Порошенко прокомментировал заявления Портнова

Вчера, 12:39
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Юридический троллинг для дискредитации: адвокат Порошенко прокомментировал заявления Портнова - фото

пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань прокомментировал заявления экс-замглавы АП Андрея Портнова о якобы совершении преступлений пятым президентом.

По его словам, это является юридическим троллингом, не влекущим реальных правовых последствий, цель которого — дискредитация не только Порошенко, но и всей Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

«Вся эта кампания юридического троллинга, ее пилотные документы направлены на поддержку РФ… У этого нет цели привлечь к ответственности, все понимают, что там нет состава преступления… Значит, заявлений должно быть много», — сказал адвокат.

Отвечая на вопрос о том, планируются ли какие-то следственные действия и допрос Порошенко, адвокат сказал: «Мне о следственных действиях ничего не известно. Очень рассчитываю на то, что единственным возможным следственным действием … будет допрос самого заявителя».

По его словам, соответствующее заявление он направил в ГБР. Головань убежден, что допрос Портнова станет основанием для закрытия производства по изложенным им фактам.

После возвращения в Украину Андрей Портнов направил в ГБР «первое заявление о преступлении».Он обвиняет Порошенко в госизмене при введении военного положения после захвата Россией кораблей и моряков ВМС ВСУ в Керченском проливе.

Второе заявление в ГБР касается «экономических преступлений», которые связаны с киевским заводом Кузница на Рыбальском. По мнению Портнова, Порошенко легализовал $300 млн доходов через офшорные компании.

В третьем заявлении Портнов обвинил Порошенко в «отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов» при приобретении канала Прямой.

Еще одно касается действий Порошенко при проведении судебной реформы.

Теги:   Петр Порошенко Андрей Портнов

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