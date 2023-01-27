На вилле пятизвездочной гостиницы. Тимошенко начало нового года провела в Дубае — УП

27 января, 11:00
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Юлия Тимошенко в Дубае (Фото:УП)

Юлия Тимошенко в Дубае (Фото:УП)

Народный депутат, лидер партии Батьківщина Юлия Тимошенко начало нового года провела в Дубае, об этом говорится в расследовании Украинской правды.

По информации журналиста Михаила Ткача, Тимошенко проводила время на вилле пятизвездочной гостиницы Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра.

Источники УП в Дубае рассказали, что Тимошенко ведет осторожный образ жизни. Ее невозможно увидеть, например, на набережной, где утром и вечером любят гулять здешние отдыхающие. Кроме того, покидая дом, лидер Батькивщины осторожно садится в авто не на улице, а в подземном паркинге.

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www.pravda.com.ua
Фото: www.pravda.com.ua
www.pravda.com.ua
Фото: www.pravda.com.ua
www.pravda.com.ua
Фото: www.pravda.com.ua

Тем не менее, журналистам удалось наблюдать за отдыхом Тимошенко и ее мужа на закрытом частном пляже гостиницы в четверг, 5 января. Однако, как только Тимошенко заметила внимание к себе, она сразу покинула пляж.

По информации источников УП, через пять дней после этого Тимошенко вернулась в Киев.

По словам собеседников УП в бизнес-кругах, семья дочери Тимошенко переехала в Дубай еще до начала полномасштабного вторжения и сейчас там живет с непродолжительными выездами в Европу.

Издание пишет, что два месяца назад зятя Тимошенко Артура Чечоткина заметили в гостинице Kempinski в Вене, когда лидер Батькивщины приезжала в столицу Австрии с рабочим визитом.

https://www.youtube.com/watch?v=q_Qp2jUUVW8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Юлия Тимошенко Дубае Война России против Украины

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