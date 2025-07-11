Действующий министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что ей не поступали предложения возглавить Кабмин (Фото: Юлия Свириденко / Facebook)

Первый вице-премьер, министр экономики Свириденко заявила, что ей пока не поступали предложения возглавить Кабмин .

Об этом она сказала во время общения с журналистами на полях Конференции по восстановлению в Риме, сообщает Суспільне.

Ранее издание Украинская правда писало, что в команде президента рассматривают возможность замены премьер-министра Дениса Шмыгаля и других глав ведомств.

Отмечалось, что главной претенденткой на кресло премьера является Юлия Свириденко.

Голосование по ее назначению может состояться уже в июле. В свою очередь министр должна привести с собой в правительство трех близких к себе чиновников.