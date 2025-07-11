Свириденко заявила, что ей не поступали предложения возглавить Кабмин

11 июля, 14:43
Поделиться:
Действующий министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что ей не поступали предложения возглавить Кабмин (Фото: Юлия Свириденко / Facebook)

Действующий министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что ей не поступали предложения возглавить Кабмин (Фото: Юлия Свириденко / Facebook)

Первый вице-премьер, министр экономики Свириденко заявила, что ей пока не поступали предложения возглавить Кабмин.

Об этом она сказала во время общения с журналистами на полях Конференции по восстановлению в Риме, сообщает Суспільне.

Ранее издание Украинская правда писало, что в команде президента рассматривают возможность замены премьер-министра Дениса Шмыгаля и других глав ведомств.

Реклама

Отмечалось, что главной претенденткой на кресло премьера является Юлия Свириденко.

Голосование по ее назначению может состояться уже в июле. В свою очередь министр должна привести с собой в правительство трех близких к себе чиновников.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Юлия Свириденко Денис Шмыгаль Кабинет министров Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies