Юлия Свириденко — премьер. Что о ней известно и почему ее связывают с Андреем Ермаком 17 июля, 19:58

Верховная Рада назначила новым премьером Украины Юлию Свириденко. За это проголосовали 262 депутата, пишет Светлана Дорош для ВВС Украина.

Фактично одностайними були у голосуванні депутати партії «Слуга народу», їх підтримали деякі інші фракції, натомість як майже всі депутати опозиції - «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос» — проголосували або проти, або утрималися.

39-річна Юлія Свириденко стане другою жінкою на посаді прем'єр-міністра за часів незалежної України після Юлії Тимошенко. Проте між ними є великі відмінності: Тимошенко мала за плечима бізнес-імперію, величезний політичний досвід і президентські амбіції. Юлія Свириденко у цьому сенсі - повна їй протилежність.

Розмови про те, що Свириденко може стати головою уряду, ходили ще з літа минулого року. Її називали людиною глави Офісу президента Андрія Єрмака, якого часто звинувачують у контролі над урядом і відчутному впливі на президента.

Тепер, після затвердження Юлії Свириденко на посаді очільниці уряду, ці звинувачення, як виглядає, лише посилюватимуться. І тому багато оглядачів вважає, що чекати суттєвих змін у роботі Кабміну не варто: ключові рішення ухвалюватимуться на Банковій і Свириденко буде їх ретельною виконавицею.

Чернігівський період

Юлія Свириденко родом із Чернігова. Після закінчення Київського торгівельно-економічного університету за спеціальністю «менеджмент антимонопольної діяльності» вона недовго попрацювала в Києві і повернулася до рідного міста.

Близько семи років займалася бізнесом. Один з проєктів, який вона втілила, — будівництво заводу з виробництва поліефірного волокна, який мав 100-відсотковий іноземний капітал. На цьому підприємстві Юлія Свириденко була заступницею директора з питань зовнішньоекономічної діяльності.

Спроба піти у політику була для неї невдалою: у 2015 році балотувалася до Чернігівської міськради від Блоку Петра Порошенка в одному з мажоритарних округів, але вибори програла.

Але того ж року почала працювати в Чернігівській обласній державній адміністрації радницею голови ОДА Валерія Куліча.

А вже за кілька місяців 30-річна чиновниця стала керівником департаменту економічного розвитку ОДА, а потім — заступницею Валерія Куліча. Коли його усунули з посади навесні 2018 року, Юлія Свириденко кілька місяців була в.о. губернатора області.

Коли у жовтні 2018 року на Чернігівщині горіли склади боєприпасів під Ічнею, Юлія Свириденко особисто контролювала ситуацію, їздила на місце, спілкувалася з постраждалими.

Після призначення нового глави облдержадміністрації вона залишила державну службу і повернулася у бізнес — пішла на підприємство «Сідко Україна».

Засновниками цього підприємства, згідно з даними You Control, є, зокрема, той самий ексгубернатор Валерій Куліч, а також тодішній мер Чернігова Владислав Атрощенко. Компанія виробляла і торгувала кормами для тварин і птахів, а також насінням та необробленим тютюном. Свириденко отримала там посаду заступниці директора.

Прихід в уряд і робота в ОПУ

Але досить швидко вона залишила цю роботу і переїхала до Києва. У 2019 році її запросив працювати у міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства тодішній міністр Тимофій Милованов. Так Юлія Свириденко стала одним із восьми його заступників у першому уряді після приходу до влади Володимира Зеленського.

Наступник Милованова Ігор Петрашко залишив її в команді, а потім ще й перепризначив на посаду першої заступниці міністра.

Майже рік, з березня 2020 року Юлія Свириденко входила до складу делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на сході України і відповідала за соціально-економічні питання.

Часто саме вона, а не міністр, представляла міністерство на нарадах в Офісі президента.

Зрештою, згодом її туди запросили на роботу. Наприкінці 2020 року вона стала заступницею керівника офісу президента Андрія Єрмака.

Однак пробула там недовго. У листопаді 2021 року, як писали ЗМІ, з подачі Андрія Єрмака, її призначили першою віцепремʼєркою-міністром — міністром економіки в уряді Дениса Шмигаля.

Ще тоді це призначення дало підстави опонентам влади говорити про те, що в уряд ОПУ її відправив задля ще більшого контролю над Кабміном.

Вплив Єрмака?

Про те, що у призначенні Юлії Свириденко був зацікавлений особисто Андрій Єрмак, казали багато експертів і політиків впродовж тривалого часу. Лунають такі звинувачення і зараз, у ще більш жорсткій формі.

«В країні правлять 5−6 менеджерів. А точніше один, і звати його Андрій Єрмак. Замінити Шмигаля, який є „Єрмаком у сорочці“, на Свириденко, яка буде „Єрмаком у спідниці“ — це нічого не змінить», — заявляв експрезидент і лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко одразу після оголошення Володимира Зеленського про намір замінити керівника уряду і вкотре пропонував створювати уряд національної єдності.

Впливове американське видання Politico також відзначало вплив Андрія Єрмака не лише на зовнішню, але й на внутрішню політику України. Зокрема, у травні Politico цитувало думку виконавчої директорки Центру протидії корупції Дарії Каленюк.

«У нас немає повністю дієвого Кабінету Міністрів. Натомість ми маємо якийсь квазіуряд, очолюваний Єрмаком, який контролює доступ до президентського порядку денного та самого президента», — йшлося у статті видання.

Переваги і заслуги

Попри критику у залежності від очільника Офісу президента, в експертних колах вважають, що Юлія Свириденко має чимало переваг і передусім це її досвід переговорів з іноземними партнерами.

Вона має контакти в ЄС і була долучена до переговорів про членство України у цій спільноті.

Юлія Свириденко також має прямі контакти з урядовцями США. Окрім того, вона довела свої професійні якості, підготувавши до підписання історичну угоду між Україною і США про мінерали.

Скандали і статки

Напередодні призначення Юлії Свириденко головою уряду опозиція обурилася тим, що згідно з декларацією, у 2024 році за шість місяців викладання у Київській школі економіки (KSE) вона отримала понад три мільйони гривень.

«Ця сума в рази перевищує зарплати професорів у топових державних вишах. Крім того, це вище за річний дохід Свириденко у Кабміні», — заявляв депутат парламенту Володимир Ар'єв, підозрюючи члена уряду в конфлікті інтересів.

Національне агентство з питань запобігання корупції навіть повідомило, що розпочало перевірку, чи немає порушень антикорупційного законодавства.

Тимофій Милованов, який очолює KSE підтвердив, що Юлія Свириденко отримує понад шість тисяч доларів на місяць за викладання у виші. За його словами, зарплата є високою, але відповідає ринковій зарплаті людей такого рівня.

Хоча з документів, які KSE надала виданню «Українська правда» щодо рівня зарплат її викладачів, видно: Юлія Свириденко отримала щомісяця майже вдвічі більше, ніж інші лектори з міжнародним досвідом та впливом.

Сама вона пояснила, що викладає одразу кілька курсів, має три окремих договори про співпрацю з KSE за різними напрямками та, крім того, консультує здобувачів щодо написання їхніх дипломних робіт. Усе це в час, вільний від урядової роботи.

Водночас, KSE отримувала міжнародні гранти, якими розпоряджалося очолюване Юлією Свириденко міністерство економіки. Власне, це і викликало питання щодо можливого конфлікту інтересів, а не розмір її викладацької зарплати сам по собі.

Що ж до інших статків нової очільниці уряду, то, судячи з декларації про доходи на 2024 рік, вони є досить скромними. Кілька невеликих квартир у власності, одна орендована, земельна ділянка 1496 кв.м., орендоване паркомісце, автомобіль, власником якого є чоловік, менше ніж 400 тис гривень і 4 тис доларів на банківських рахунках.