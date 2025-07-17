«Должны выйти на быстрый темп». Свириденко провела первое заседание нового Кабмина

По словам Свириденко, первое заседание нового Кабмина провели сразу же после голосования в Верховной Раде. (Фото: www.facebook.com/yulia.svyrydenko)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко на первом заседании нового состава Кабмина призвала министров заняться подготовкой планов, а потом их обсуждениями с нардепами из профильных комитетов парламента.

Об этом она написала 17 июля на своей странице в Facebook.

«Каждый министр должен в максимально короткие сроки определить конкретный план действий. Без абстракций. Эти планы будут представлены публично, обсуждены с профильными комитетами Верховной Рады, и далее — регулярная отчетность», — заявила Свириденко

Кроме того, глава Кабмина сказала, что у нее есть позитивный опыт сотрудничества с экономическим комитетом парламента и она убеждена, что аналогичную конструктивную работу можно наладить и в других направлениях.

«Кстати, новое правительство — одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю. Это доказательство того, что мы взяли курс на уменьшение аппарата. Идем работать», — подытожила она.

16 июля Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Он возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины

17 июля за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность главы Минобороны Украины проголосовали 267 народных депутатов.

Шмыгаля на посту премьер-министра заменила Юлия Свириденко, которая ранее занимала должности первого вице-премьера и главы Минэкономики. За ее кандидатуру проголосовали 262 народных депутата.