Волонтер Тайра согласилась возглавить рабочую группу по медицинским вопросам при Минобороны 28 апреля, 16:16 Юлия Паевская (Тайра) (Фото:Юлия Паевская (Тайра)/Facebook)

Парамедик и волонтер Юлия Паевская (Тайра) согласилась возглавить постоянную рабочую группу, которая будет создана при Министерстве обороны Украины. Ее цель — упростить решение медицинских вопросов для военных.

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников на пресс-конференции в пятницу, 28 апреля.

Он констатировал, что бюрократические процедуры в медицине возмущают людей, упомянув о военно-врачебных комиссиях (ВВК). По словам министра, некоторые из них упрощают благодаря диджитализации. Ведомство ждет «определенный продукт» от Минцифры, но и действует само.

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Резников рассказал, что после пересмотра замечаний и рекомендаций, а также встреч с 42 общественными организациями решили создать постоянную рабочую группу при Минобороны.

«Возможно она потом также институционализируется во что-то, как рабочая группа по антикорнаправлениям превратилась в Антикоррупционный совет. На той встрече согласилась возглавить эту группу известная всем Юлия Паевская, Тайра. Она согласилась выработать определенные предложения вместе с теми, кто к ней присоединится», — заявил он.

Министр добавил, что количество ВВК вдоль линии фронта увеличили, чтобы раненые бойцы могли обращаться туда не только на территории военных госпиталей, но и на территории гражданских. Он поручил своей заместительнице Анне Маляр и командующей Медицинскими силами ВСУ Татьяне Остащенко за 10 дней проехаться по «самым важным местам» — прежде всего линия фронта — и посетить все ВВК.

Юлия Паевская — известная волонтерка и парамедик, Народный герой Украины, которая восемь лет спасала жизни военных и мирных жителей на Донбассе. Она попала в плен российских оккупантов в Мариуполе 16 марта. Об освобождении из плена Юлии Паевской 17 июня сообщил президент Владимир Зеленский.