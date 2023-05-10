«Следующий шаг — возместить потерянное жилье». Зеленский прокомментировал запуск єВідновлення 10 мая, 23:56 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 10 мая, прокомментировал запуск государственного сервиса єВідновлення.

Глава государства сказал, что заявки в Дії уже подали многие люди, нуждающиеся в ремонте домов или квартир, поврежденных в результате полномасштабной российской агрессии.



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«В целом речь идет о сотнях тысяч поврежденных объектов. Причем мы должны отработать эту задачу и в отношении наших людей, кто смог своими силами восстановить поврежденное жилье. Равенство в помощи очень важно, и соответствующий алгоритм нужен. Следующий шаг — возмещение за потерянное жилье. Это будет», — подчеркнул он.

Зеленский провел совещание по программам восстановления Украины после боевых действий. По его словам, в течение мая конкретные пункты государственных программ будут дорабатывать, а в июне начнется практическая работа с партнерами.

«Мы прорабатываем все аспекты восстановления, и каждый из них — в новом формате безопасности. Экономика и промышленность, ОПК, энергетика, инфраструктура, образовательная отрасль, социальная сфера, медицина, в частности реабилитационный компонент», — добавил президент.

10 мая в Украине стартовала программа компенсаций за поврежденное жилье — єВідновлення. Теперь граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате российской агрессии и еще не было отремонтировано, смогут получить государственную помощь на сумму до 200 тыс. грн.

«После того, как человек подаст заявку через Дію, с ним на связь выйдет комиссия, которая приедет на место, проведет оценку повреждений, посчитает, какие работы, материалы будут нужны для восстановления. После подтверждения заявки человек сможет получить выплату средств на карту єВідновлення. Ею можно будет рассчитаться в строительных магазинах или за услуги ремонтных бригад», — объяснил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в эфире телемарафона.



Он также призвал украинцев, которые уже восстановили жилье за свой счет, сохранять чеки — эта категория может быть в «одной из следующих очередей».