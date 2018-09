YES-2018: Гройсман расскажет о вызовах для реформ и экономики Украины

В субботу, 15 сентября, премьер-министр Владимир Гройсман закроет второй день пленарных заседаний 15-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Его выступление будет посвящено вызовам для реформ и экономического развития Украины. Модератором дискуссии с участниками форума будет ведущий программы HARD Talk на BBC World News Стивен Сакур.

Новое Время является партнером форума и будет вести онлайн-трансляцию мероприятий, которые пройдут в рамках YES.

Темами второго дня 15-й Ежегодной встречи YES Будущее поколение всего станут вопросы в области экономики, политики и безопасности Восточной Европы и Евразии. Участники встречи будут обсуждать будущее Украины и судьбу минских соглашений в широком контексте долгосрочных перспектив восточно-европейского региона, проблему газопровода Северный поток-2 в контексте интересов Украины и Европы, а также будущее России после Путина. Отдельная сессия будет посвящена инвестированию и возможности преодоления бедности.

Участниками панели станут: Святослав Вакарчук, сооснователь Центра экономической стратегии, общественный активист, лидер группы Океан Эльзы; Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента США по делу переговоров по Украине; Анатолий Гриценко, лидер партии Гражданская позиция; Светлана Залищук, народный депутат Украины; Павел Климкин, министр иностранных дел Украины; Александр Квасьневский, президент Польши (1995-2005), Председатель наблюдательного совета YES; Андрей Коболев, главный исполнительный директор компании Нафтогаз; Сергей Лещенко, народный депутат Украины; Билл МакГлашан, основатель и исполнительный директор TPG Growth & The Rise Fund; Майкл Макфол, посол США в Российской Федерации (2012-2014); Мустафа Найем, народный депутат Украины; Норберт Реттген, Председатель комитета Бундестага по вопросам внешней политики; Ксения Собчак, общественный деятель; Джиллиан Тетт, шеф-редактор американского издания газеты Financial Times; Джон Теффт, старший научный сотрудник RAND Corporation; Юлия Тимошенко, народный депутат, председатель Всеукраинского объединения Батькивщина; Наталья Яресько, исполнительный директор Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико.

Помимо Стивена Сакура, модераторами дискуссии также будут Карл Бильд, член совета YES; Ричард Хаас, президент совета по международным отношениям; Вольфганг Ишингер, посол, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, старший профессор школы управления Херти, член совета YES; Виктор Пинчук, основатель YES, Фонда Виктора Пинчука и группы EastOne; Фарид Закария ведущий программы Фарид Закария GPS на канале CNN.

Ялтинская Европейская Стратегия (YES) - ведущий форум, на котором обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. YES содействует развитию новых идей, налаживает связи Украины с международными партнерами и поддерживает силы, выступающие за изменения в Украине, развивает сети тех, кто поддерживает новую Украину по всему миру.

Уже более десяти лет YES выступает инициатором диалога между лидерами из Украины, ЕС, США, Российской Федерации и других частей мира. В Украине она предоставляет площадку для выступлений власти и оппозиции. Она объединяет вместе лидеров в сфере политики, бизнеса, СМИ, гражданского общества и экспертного сообщества.

YES была основана в 2004 году, когда Виктор Пинчук пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения будущего Украины и ЕС в рамках первой Ежегодной встречи.

С 2004 по 2013 год Ежегодные встречи YES проводились в символическом месте – Ливадийском дворце в Ялте. Таким образом, место, где в 1945 году Европа была разделена, стало площадкой для объединения широкой Европы. Вследствие аннексии Крыма Российской Федерацией Ежегодные встречи были перенесены в столицу Украины Киев.

Официальный вэбсайт yes-ukraine.org