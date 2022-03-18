Понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины — генсек НАТО 18 марта, 10:39 Цей матеріал також доступний українською НАТО обещает продолжить поддержку Украины оружием и финансовой помощью (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В Североатлантическом альянсе исключают вмешательство в войну между Украиной и РФ, чтобы конфликт не перекинулся на другие европейские страны.

Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, сообщает немецкая служба новостей Tagesschau.

«Необходимо сделать так, чтобы этот конфликт не вышел из-под контроля, не вышел за пределы Украины», — подчеркнул он.

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При этом генсек отметил, что разочарование украинской стороны, связанное с такой позицией, ему понятно.

«Я понимаю разочарование президента Зеленского и украинского народа, потому что они стали жертвами жестокой, бессмысленной войны и вторжения войск Путина», — добавил Столтенберг, заверив, что НАТО продолжит поддержку Украины оружием и финансовой помощью.

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