Понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины — генсек НАТО

18 марта, 10:39
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НАТО обещает продолжить поддержку Украины оружием и финансовой помощью (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

НАТО обещает продолжить поддержку Украины оружием и финансовой помощью (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В Североатлантическом альянсе исключают вмешательство в войну между Украиной и РФ, чтобы конфликт не перекинулся на другие европейские страны.

Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, сообщает немецкая служба новостей Tagesschau.

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«Необходимо сделать так, чтобы этот конфликт не вышел из-под контроля, не вышел за пределы Украины», — подчеркнул он.

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При этом генсек отметил, что разочарование украинской стороны, связанное с такой позицией, ему понятно.

«Я понимаю разочарование президента Зеленского и украинского народа, потому что они стали жертвами жестокой, бессмысленной войны и вторжения войск Путина», — добавил Столтенберг, заверив, что НАТО продолжит поддержку Украины оружием и финансовой помощью.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   НАТО Российская агрессия Йенс Столтенберг Украина Владимир Зеленский Война России против Украины

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