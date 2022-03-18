Понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины — генсек НАТО
НАТО обещает продолжить поддержку Украины оружием и финансовой помощью (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
В Североатлантическом альянсе исключают вмешательство в войну между Украиной и РФ, чтобы конфликт не перекинулся на другие европейские страны.
Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, сообщает немецкая служба новостей Tagesschau.
«Необходимо сделать так, чтобы этот конфликт не вышел из-под контроля, не вышел за пределы Украины», — подчеркнул он.
При этом генсек отметил, что разочарование украинской стороны, связанное с такой позицией, ему понятно.
«Я понимаю разочарование президента Зеленского и украинского народа, потому что они стали жертвами жестокой, бессмысленной войны и вторжения войск Путина», — добавил Столтенберг, заверив, что НАТО продолжит поддержку Украины оружием и финансовой помощью.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.