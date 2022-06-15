«В любом формате»: Столтенберг подтвердил, что Зеленского пригласят на саммит НАТО

15 июня, 13:09
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По словам Йенса Столтенберга, Владимир Зеленский выступит на саммите в том формате, в котором сможет (Фото:НАТО)

По словам Йенса Столтенберга, Владимир Зеленский выступит на саммите в том формате, в котором сможет (Фото:НАТО)

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на саммит НАТО в Мадриде.

Об этом он сказал во время брифинга в среду, 15 июня.

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По словам Столтенберга, Зеленский примет участие в саммите в том формате, в котором будет возможно в связи со сложившимися обстоятельствами.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/x3rS-Xy1-Us

«Президент Зеленский будет приглашен на саммит в Мадриде, его пригласят обратиться к лидерам, когда мы будем встречаться в конце месяца. Мы будем рады приветствовать его лично, а если это будет невозможно — в формате видеосвязи», — рассказал он журналистам.

Саммит НАТО пройдет в Мадриде 29−30 июня.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Владимир Зеленский

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