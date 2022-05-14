«Не время для люстраций и разжигания конфликта». Минкульт ответил на призыв отстранить от телемарафона ведущих пророссийских каналов 14 мая, 12:01 Цей матеріал також доступний українською Александр Ткаченко (Фото:Александр Медведев/НВ)

В Министерстве культуры и информационной политики отреагировали на требование украинских журналистов отстранить от новостных марафонов телеведущих, распространявших пропаганду на пророссийских каналах. Там призвали не разжигать вражду.

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Об этом говорится в заявлении МКИП.

В ведомстве выразили обеспокоенность тем, что украинское инфопространство «заполняется конфликтами внутри общества» во время полномасштабной войны. Там заявили, что фактическая победа в информационной войне с Россией свидетельствует в частности и об удачной реализации идеи создания единого телемарафона.

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Претензии украинских журналистов касались, прежде всего, Василия Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наталии Влащенко, Татьяны Гончаровой, Назара Довгого, Владимира Полуева, Анны Степанец и Анастасии Даугуле.



«У МКИП нет никаких иллюзий относительно вклада каналов [пророссийского политика и кума Путина Виктора] Медведчука в нынешнюю войну с Россией. В то же время мы глубоко убеждены, что сегодня не время для публичных люстраций и разжигания конфликтов внутри страны и профессионального журналистского сообщества», — заявили в министерстве.

В Минкульте добавили, что эти ведущие «перешли на сторону Украины и каждый день доказывают свою позицию своим добросовестным круглосуточным трудом». Министерство не будет вмешиваться в кадровую политику каналов и медиагрупп.

«Сегодня нам нужен каждый человек, каждый специалист, работающий на едином информационном государственном фронте для отстаивания нашей государственности и победы над российскими захватчиками. Поэтому видим целесообразным именно сейчас, во время войны, в первую очередь обращать внимание на позицию, которую приняли указанные в списке ведущие», — отметили в МКИП.

12 мая украинские медийщики и другие граждане обратились к президенту Владимиру Зеленскому и министру культуры и информационной политике Украины Александру Ткаченко с требованием отстранить от участия в национальных теле- и других новостных марафонах телеведущих, которые много лет распространяли кремлевские нарративы в Украине на таких каналах, как 112 Украина, ZIK, NewsOne, НАШ и Интер.

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