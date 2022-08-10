В ближайшие дни. Рада в четвертый раз продлит действие военного положения — нардеп 10 августа, 09:47 На какой срок будет продлено военное положение, пока не известно (Фото:ВСУ)

Верховная Рада Украина в ближайшее время продлит действие военного положения, введенного в стране в связи с полномасштабным вторжением РФ.

Об этом в среду, 10 августа, сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк.

«Соответствующий Указ президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни. Это будет уже четвертое продолжение за этот год. Последний раз действие военного положения было продлено на 90 суток, до 23 августа», — рассказал он у себя в Telegram-канале.

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По словам нардепа, на сколько именно будет продлено военное положение на этот раз, пока неизвестен, однако ожидается, что он, «к сожалению, будет достаточно длинным».

Кроме того, Железняк добавил, что следует также ожидать и указа о мобилизации, который привязывается к этому сроку.

Военное положение — это особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости, ее территориальной целостности. Он также предусматривает возможность введения комендантского часа, пропускного режима, запрета проведения массовых мероприятий, проверки вещей и документов, конфискации имущества для нужд обороны с компенсацией владельцам, нарушение права на тайну переписки и телефонных разговоров.

Во время всеобщей мобилизации в ряды армии могут призвать всех военнообязанных граждан Украины, которые не подпадают под категории лиц, не подлежащих призыву или имеющих право на отсрочку. Военнообязанными в Украине являются также женщины. С 1 октября некоторые из них будут обязаны встать на военный учет, после чего, как и мужчины, не смогут выезжать за границу без должного разрешения.

В июле в Минобороны рассказали, есть ли нехватка военных на фронте. Также в ВСУ объяснили, почему некоторым добровольцам отказывают в мобилизации, а призывают других лиц.

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