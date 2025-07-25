«Настоящая украинская шляхта». Коллеги и друзья вспоминают погибшего в ДТП нардепа Ярослава Рущишина самыми теплыми историями

Рущишин был соучредителем художественного объединения Дзига — одного из культовых во Львове (Фото: Ярослав Рущишин / Facebook)

Вечером 24 июля в дорожно-транспортном происшествии в Ивано-Франковской области погиб Ярослав Рущишин — народный депутат от партии Голос, один из самых известных общественных деятелей, предпринимателей и меценатов Львова.

57-летний Рущишин погиб, попав в ДТП на своем мотоцикле Harley-Davidson. Его похоронят в понедельник, 28 июля, на Лычаковском кладбище в родном Львове.

Ярослав Рущишин родился 29 октября 1967 года во Львове, был известным предпринимателем и общественным деятелем. Соучредитель львовского художественного объединения Дзига. Основатель сети швейных фабрик АО Троттола. Участник всех трех революций независимой Украины, почетный сенатор, меценат и один из основателей Бизнес-школы Украинского католического университета.

NV собрал воспоминания о Ярославе Рущишине, которыми с болью и теплом делятся в соцсетях те, кто близко знал погибшего депутата.

Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и общественный деятель, вспоминает Рущишина как "светлого человека, образец для меня и для многих других".

«Он был настоящей украинской шляхтой. Ну как был — он есть. Пока мы живы, будем помнить. Какая болезненная потеря. И в такое время, когда ты очень нужен здесь, в этом мире. Все же только начинается, а ты уже ушел», — написал Пекар.

Директор Института фронтира Евгений Глибовицкий, соинициатор и участник Несторовской группы, член Наблюдательного совета Суспільного и один из ведущих интеллектуалов Украины, в своем посте с благодарностями подробно вспомнил многочисленные инициативы, достижения и проекты, к которым присоединился Рущишин.

Среди них — Радіо Ініціатива и Львівська газета «которая была лучом надежды в темное время Кучмы с Медведчуком и уже убитым Гией»; поддержка Украинского католического университета и создание Бизнес-школы УКУ.

Глибовицкий также поделился личными воспоминаниями о трагически погибшем Рущишине, который попал в смертельное ДТП на мотоцикле: «Меня всегда немного пугал твой Harley Davidson, но петриковские росписи на его глянцево-черном теле были фантастическими! И когда ты на нем катал Мариновича — это был настоящий рок-н-ролл!».

"Я знаю, что что-то забыл, потому что ты все время что-то делал и кому-то помогал. Поэтому спасибо за любовь к людям, твое служение и поддержку, вероятно, тысяч людей, инициатив и проектов. Спасибо за пример, что можно было жить активную и осмысленную жизнь — на своих условиях! Борюсь с грустью об утрате для нас светом воспоминаний о тебе!" — добавил Глибовицкий.

«Ты был одним из первых новых капиталистов, филантропов, но не позволил доходам съесть себя», — написал он о Рущишине.

«Всегда сдержанный, интеллигентный, эрудированный, надежный. Галицкий пан. В Верховной Раде ты вел тему экономического развития. Без хайпа и популизма. Выжимал по капле совок из нашей экономики. Способствовал предпринимательству. Системно, качественно», — вспоминает о погибшем коллеге Ярослав Юрчишин, нардеп фракции Голос.

Он вспомнил, как «еще студентом и даже школьником» восторгался Революцией на граните начала 90-х. «Которую ты с братчиками Студенческого братства, организовывал, чтобы впервые защитить украинский вектор и Независимость. Мы пытались подражать вам, для нас. Ты и Марек были ролевыми моделями. Круто, что вы у нас были. Наверное, именно поэтому и мы такие», — убежден Юрчишин.

«В вашей Дзиге был штаб движения За правду, в котором набивали первые шишки протестов. Помню, как ты пел там с гитарой. И я думал: хочу в таком возрасте тоже вот так — серьезный дядя днем и львовский батяр вечером. Как будто удалось», — констатировал нардеп.

Он отметил участие Ярослава Рущишина во всех украинских революциях за годы независимости. «Твоя борьба с медведчуками тогда, когда это было не мейнстримом, а реально опасно. Развитие бизнеса, Украинский католический университет, Несторовская группа, безумная куча инициатив и дел. Тебя хватало на все», — подчеркнул Юрчишин.

Народный депутат от Европейской солидарности Ирина Герщенко напомнила, что еще несколько дней назад погибший депутат участвовал в блокировании трибуны Рады во время скандального голосования за ограничение независимости НАБУ и САП.

«Иначе и быть не могло, Ярослав был человеком европейских ценностей и принципов. Интеллектуальным, светлым, порядочным, к которому относилась с огромным уважением. Ярослав всегда поддерживал свободу и демократию, со времен студенческой Революции на гранте, реализовал много знаковых и удачных проектов в медийке, культурной сфере, в предпринимательстве. Он был известным меценатом и много помогал ВСУ, образовательным проектам. Знаю, делал это очень деликатно и благородно. […] Это большая потеря для семьи, команды, парламента», — добавила Геращенко.

Журналист Даниил Мокрик констатировал трагическую параллель: Рущишин, который блокировал трибуну перед голосованием за закон 12414, «погиб как раз в то время, когда его разнообразные коллеги, которые во вторник проголосовали «за», начали размазывать по соцсетям свои лицемерные самооправдательные сопли об «ошибке», «недостаточной коммуникации» и «не полностью согласованном процессе».

«Своим последним днем в парламенте он запомнится достойно. В частности — на этом контрасте. Благодарность», — добавил Мокрик.

«Когда вокруг дышать было нечем от лицемерия, Рущишин дарил искренность. Славко был добрый и теплый. Вечная память», — написал нардеп от ЕС Николай Княжицкий, добавив архивное семейное видео с участием Рущишина.

Наталья Емченко, глава наблюдательного совета ОО Сердце Азовстали, директор по коммуникациям SCM, с болью назвала Ярослава Рущишина «одним из самых прекрасных друзей за последние 10 лет».

«Которому я обязана миллионом прекрасных воспоминаний. Всем красивым в моем украинском языке. Любовью ко Львову. Знакомством с Пластом и УКУ», — вспомнила Емченко.

«Славко был тем самым олицетворением настоящих львовян, которых единицы. Нам тебя будет не хватать. Покойся с миром», — написал Арсений Финберг, основатель проекта Интересный Киев.

Публицист, историк, военнослужащий Вахтанг Кипиани назвал Рущишина «оптимистом и жизнелюбом».

«Приятельствовали с 1992 года, когда вместе были участниками молодежной конференции в Швеции. Несколько недель назад он де-факто стал главным спонсором благотворительного вечера во львовской опере, где мы собирали на бригаду. Купил картину Гниздовского плюс недешевые билеты на всю семью. Договорились в ближайшее время выпить кофе. Славко был бизнес-партнером незабываемого Маркияна Иващишина. Дзига и еще много другого. Не перечислить сделанного им. Больно», — написал Кипиани.

Писатель, поэт и военнослужащий Сергей Жадан, как и многие другие, вспомнил одну из личных историй, связанных с Рущишиным.

«Помню, когда-то, сто лет назад, до войны, выступал в Дзиге. После выступления сидели, никто никуда не спешил, поезд был поздний. Понятное дело, что о нем, о поезде, вспомнили в последний момент. Я посмотрел на часы и понял, что успеть нереально. „Не волнуйся, — сказал Слава Рущишин, — успеем“. Прыгнули в его машину, ехали какими-то дворами, но успели. Закинул в вагон меня, следом — мою сумку. Это запомнилось — он не бросал и не отчаивался», — рассказал Жадан.

«Покойся с миром, друг. После тебя осталось много хороших вещей и воспоминаний. Они дают надежду», — добавил он.

«Славко был одним из тех, для кого слово „принцип“ было не просто словом, оно было действием. Очень не будет хватать его всем нам», — написал музыкант Святослав Вакарчук, фронтмен группы Океан Эльзы.

Кем был Ярослав Рущишин

Еще в студенческие годы Ярослав Рущишин создал и возглавил Студенческое братство Львовского торгово-экономического института. Организовывал проукраинские забастовки, демонстрации, фестивали. Один из организаторов Революции на Граните и студенческой голодовки на Майдане Независимости в 1990-х.

В начале 90-х организовал культовый фестиваль украинской музыки Вывих. Сопровождал различные культурно-художественные и музыкальные проекты. В 1993 году стал соучредителем художественного объединения Дзига во Львове, которое также финансово поддерживало молодых артистов. Львиная доля современных украиноязычных исполнителей, которые начинали в 90-х, вышли именно из среды Дзиги. Рущишин помогал продюсировать украинские группы Мертвий півень, Клуб шанувальників чаю, Дзиґа джаз квартет, а также ранние проекты Океану Ельзи и певицы Русланы.

В 1995 году основал с друзьями и возглавил АО Троттола, которое со временем стало одним из крупнейших экспортеров швейной продукции Украины.

Значительную часть прибыли от предпринимательства Ярослав в течение десятилетий инвестировал в культурные, образовательные и развивающие инициативы Львова.

В 2003 году Ярослав Рущишин вместе с друзьями инициировал создание Львівської газети. Участвовал в Оранжевой революции, после которой стал членом партии Наша Украина и в ее составе был избран депутатом Львовского областного совета.

Стал соучредителем комитета предпринимателей Львовщины, который в 2006—2007 и 2009−2011 годах возглавлял Ярослав Рущишин. Этот комитет действует до сих пор. Среди его знаковых проектов — Антикоррупционный форум Львовщины и Регуляторный хаб.

Вместе с коллегами и единомышленниками основал Унивскую группу, которая разработала общественную стратегию развития Львова. Рущишин профинансировал глубинное исследование ценностей львовян, проведенное в 2007 году. Впоследствии эта стратегия стала основой стратегии города 2025. Участник визионерской группы Львова, соавтор стратегии Креативного города. Основатель Биеннале доверия.

Активный участник Революции Достоинства. Совместно с комитетом предпринимателей Львовщины организовал и поддерживал финансово один из координационных центров революции во Львове, где собирали средства, отправляли амуницию на Майдан, обеспечивали продуктами, теплыми вещами и тому подобное.

В июле 2019 года был избран народным депутатом Украины по мажоритарному округу во Львове, фракция Голос.

Ярослав был соучредителем и членом совещательного совета Бизнес-школы УКУ. Почетным сенатором и меценатом Украинского католического университета. На 10-летие Бизнес-школы подарил свою долю УКУ. Много лет поддерживал стипендиями талантливых студентов из малообеспеченных семей.

В 2019−2021 годах возглавлял Львовскую областную организацию партии Голос.