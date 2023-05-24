«Экспертиза не показала наркотиков». Нардеп Арьев назвал подозрение своей дочери из-за ДТП местью за критику Ермака и защиту Червинского 24 мая, 11:33 Нардеп Арьев заявил, что статью о ДТП поменяли на более жесткую (Фото:Volodymyr Ariev/Facebook)

Нардеп от Европейской солидарности Владимир Арьев заявил, что экспертиза не показала наличия наркотиков в крови у его дочери, депутатки Киевсовета Ярины Арьевой, после совершенного ДТП.

В своем Facebook он подтвердил, что в конце ноября во время блекаута его дочь сбила женщину.

«Тогда же у дочери взяли анализы на алкоголь и наркотики, как положено после ДТП. Ничего не нашли, у нее даже не забрали водительские права! Само дело было возбуждено по статье без наркотиков. Дочь ходила на все следственные действия, вдруг два дня назад следователь и прокурор сменяют статью на более жесткую и выдают подозрение. Полгода в деле не было даже упоминания о наркотиках и вдруг появились. Так не бывает. То есть это фальсификация. Главное, теперь провести повторную экспертизу, которая опровергла бы фальсифицированную, уже невозможно, потому что прошло полгода», — отметил нардеп.

Видео дня

Арьев назвал такие действия местью за критику главы Офиса президента Андрея Ермака и защиту бывшего и.о. командира одной из воинских частей Романа Червинского.

«Кто за этим всем стоит — мне очевидно. Особенно очевидно было в суде, где прокуратура потребовала безальтернативного ареста для Ярины. Является ли эта ситуация особенной? Только с учетом политической составляющей. Закроют ли они мне рот? Нет. Просто ОП во главе с Ермаком и его верным Татаровым хотят, чтобы все молчали. Если идешь против них — отыгрываются на семье. Но Украина не Россия. Здесь такое долго не длится», — резюмировал он.

Накануне Ярине Арьевой сообщили о подозрении из-за ДТП, совершенном под действием наркотиков. Она отрицает, что была под действием веществ.

Арьева также заявила, что ее семья сразу начала помогать пострадавшей женщине с лечением.



Суд отправил ее под ночной домашний арест (с 20.00 до 06.00), прокуратура это обжалует. Депутатке грозит от трех до восьми лет лишения свободы.