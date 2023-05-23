Депутат Киеврады Арьева совершила ДТП под действием наркотиков. Она отрицает, что была под веществами 23 мая, 21:45 Ярина Арьева (Фото:Ярина Арьева / Facebook)

Депутату Киевского городского совета от Европейской солидарности Ярине Арьевой сообщили о подозрении из-за ДТП, совершенном под действием наркотиков. Она отрицает, что была под действием веществ.

По данным Киевской прокуратуры, авария произошла 27 ноября 2022 года в Киеве. Ярина Арьева была за рулем Volkswagen Polo под действием наркотиков, она двигалась по проспекту Степана Бандеры в направлении улицы Богатырской.

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Возле нерегулируемого пешеходного перехода Арьева наехала на женщину-пешехода и получила многочисленные травмы: переломы плечевой кости и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

23 мая 2023 года суд отправил Арьеву под ночной домашний арест (с 20.00 до 06.00), прокуратура это обжалует. Депутату грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Сама Ярина Арьева в Facebook заявила, что не была под действием наркотиков.

«Экспертиза, сделанная после ДТП, ничего не обнаружила, и у меня даже не забрали водительские права. Вдруг через полгода следует экспертиза со следами наркотиков, которые я не употребляла. Через полгода», — объяснила она.

Также Арьев отметила, что авария произошла во время блекаута, пострадавшая вышла на дорогу без светоотражающих элементов. Депутат добавила, что ее семья сразу начала помогать этой женщине с лечением.