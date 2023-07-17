Дело о ДТП с участием Арьевой передали в суд, экс-депутату Киевсовета грозит до восьми лет тюрьмы 17 июля, 14:19 20 июня Ярина Арьева сложила мандат депутата Киевсовета из-за громкого дела о ДТП (Фото:Ярина Арьева/Facebook)

Обвинительный акт в отношении экс-депутата Киевсовета Ярины Арьевой по делу о ДТП в Киеве направлен в суд.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, ее будут судить по факту совершения ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения (ч. 2 ст. 286−1 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, в конце ноября прошлого года Арьева, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Polo, приблизилась к нерегулируемому пешеходному переходу, не смогла оценить изменение дорожной обстановки и наехала на женщину-пешехода.

Потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти, ей выбило зубы, также зафиксированы переломы конечностей, закрытая черепно-мозговая травма и другие повреждения. По словам Арьевой, с ней подписали договор о полном возмещении, семья сразу начала помогать пострадавшей, а ДТП произошло во время блэкаута.



Арьева признала свою вину в ДТП, однако отвергает обвинения в употреблении наркотиков и считает это «спланированной дискредитацией».

Отец Арьевой, нардеп от Европейской солидарности Владимир Арьев заявил, что экспертиза не показала наличия наркотиков в крови у его дочери. Он назвал подозрение местью за его критику главы Офиса президента Андрея Ермака и защиту бывшего и.о. командира одной из воинских частей Романа Червинского.



Суд по ходатайству прокуратуры Киева временно лишил Арьеву прав управления транспортным средством.

19 июня Киевский апелляционный суд изменил ей меру пресечения: теперь до 22 июля Арьева будет находиться под круглосуточным домашним арестом вместо ночного и будет носить электронный браслет.

20 июня она сообщила, что сложила мандат депутата Киевсовета.