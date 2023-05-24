В прокуратуре воспроизвели картину ДТП с участием Арьевой и заявили о следах употребления марихуаны 24 мая, 12:57 Место, где полгода назад произошло ДТП с участием машины Ярины Арьевой (Фото:Киевская городская прокуратура/УП)

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что после совершения ДТП с участием депутатки Киевсовета Ярины Арьевой в ее организме обнаружили следы каннабиоидов, это подтвердила токсикологическая экспертиза.

Об этом сообщила спикер столичного ведомства Надежда Максимец в комментарии УП.

В прокуратуре также пошагово воспроизвели картину аварии полугодичной давности.

По данным следствия, Арьева на своем авто приблизилась к нерегулируемому пешеходному переходу, отвлеклась от управления и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

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В прокуратуре отметили, что пешеходный переход был обозначен дорожной разметкой «зебра» со светоотражающим эффектом, а также предупредительными дорожными знаками.

«То есть водитель объективно имела возможность увидеть пешехода и дать ей возможность перейти дорогу, однако не сделала этого, причинив потерпевшей многочисленные тяжелые травмы», — отметила Максимец.

Она уточнила, что сразу после ДТП для проведения осмотров на состояние алкогольного и наркотического опьянения депутата доставили в больницу. Врач обнаружила у нее визуальные признаки наркотического опьянения: покраснение белковой оболочки глаз, сухость во рту, подозрительность и тому подобное. Клиническая картина была зафиксирована в соответствующем акте.

Для проверки этих доводов водителю предложили сдать соответствующие анализы для проведения лабораторного исследования. Емкость с биологическими образцами была опломбирована в присутствии водителя.

По результатам исследования в организме Арьевой обнаружили следы каннабиноидов, об этом был составлен соответствующий акт и заключение.

В начале декабря прошлого года подозреваемая сама пришла в медучреждение, чтобы получить заключение ее медицинского осмотра. Там ей сообщили, что во время ДТП она находилась в состоянии наркотического опьянения.

В прокуратуре заявили, что виновница ДТП не отрицала этот факт и рассказала, что употребляла марихуану, которую ей дала подруга.

«Таким образом вчерашнее утверждение подозреваемой о том, „что экспертиза, сделанная после ДТП, ничего не обнаружила“ — является абсолютной неправдой», — сказала Максимец.



Для проверки первичных лабораторных исследований также была назначена судебно-медицинская токсикологическая экспертиза, которая, как утверждают в прокуратуре, полностью подтвердила предварительные выводы.

Максимец также объяснила, почему прошел такой длительный период между совершением ДТП и сообщением Арьевой о подозрении.

«У водителя была своя версия случившегося. Она утверждала, что сбила женщину не на пешеходном переходе, а вне его. И что какое-то препятствие помешало ее обзору части дороги.

Это важные обстоятельства, которые нужно было проверить следственным путем. Непосредственных свидетелей, которые бы видели момент наезда, к сожалению, нет. После совершения ДТП Арьева от показаний отказалась, потерпевшая же находилась в реанимации. Для проверки версии водителя была назначена автотехническая экспертиза механизма наезда на пешехода и проведен следственный эксперимент. Их заключения полностью опровергли версию Арьевой. Более того, совершить наезд при тех обстоятельствах о которых она утверждала, невозможно. Удар бы пришелся на другую сторону тела потерпевшей", — добавила представительница прокуратуры.

Максимец резюмировала, что на данный момент в рамках следствия проведены следственный эксперимент, допросы потерпевшей и свидетелей, судебно-медицинская экспертиза, экспертиза по исправности транспортного средства, а также автотехническая экспертиза по механизму наезда на пешехода.

По заключению экспертов, причиной возникновения дорожно-транспортного происшествия является грубое нарушение подозреваемой требований ПДД, находящихся в прямой причинной связи с возникновением данного ДТП и его тяжелыми последствиями.

23 мая Ярине Арьевой сообщили о подозрении из-за ДТП, совершенного под действием наркотиков. Она отрицает, что была под действием веществ.

Авария произошла в конце ноября. Арьева заявила, что ее семья сразу начала помогать пострадавшей женщине с лечением, а ДТП произошло во время блекаута.

Суд отправил ее под ночной домашний арест (с 20.00 до 06.00), прокуратура это обжалует. Депутату грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Отец Арьевой, нардеп от Европейской солидарности Владимир Арьев заявил, что экспертиза не показала наличия наркотиков в крови у его дочери. Он назвал подозрение местью за его критику главы Офиса президента Андрея Ермака и защиту бывшего и.о. командира одной из воинских частей Романа Червинского.