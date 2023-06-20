Депутат Киевсовета Ярина Арьева сложила мандат. Ее подозревают в совершении ДТП 20 июня, 12:13 Ярина Арьева (Фото:Ярина Арьева/Facebook)

Депутат Киевсовета Ярина Арьева сложила мандат после того, как Киевский апелляционный суд изменил ей меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Ее подозревают в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения.

Соответствующее заявление Арьева опубликовала в Facebook во вторник, 20 июня.

«Выполнять свои обязанности в этих условиях невозможно — суд ухудшил меру пресечения, несмотря на то, что я ни разу не нарушила предыдущую меру пресечения», — заявила Арьева.



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Она добавила, что «не собирается убегать от ответственности» и не признает обвинения в том, что якобы находилась в состоянии наркотического опьянения, и будет доказывать это в суде.

ДТП с Яриной Арьевой: что известно

Согласно материалам следствия, 27 ноября 2022 года в Оболонском районе Киева Ярина Арьева за рулем автомобиля Volkswagen Polo приблизилась к нерегулируемому пешеходному переходу, не смогла оценить изменение дорожной обстановки и наехала на женщину-пешехода.

Потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти, ей выбило зубы, также зафиксированы переломы конечностей, закрытая черепно-мозговая травма и другие повреждения. По словам Арьевой, с ней подписали договор о полном возмещении.



Арьева признала свою вину в ДТП, однако отвергает обвинения в употреблении наркотиков и считает это «спланированной дискредитацией».

Суд по ходатайству прокуратуры Киева временно лишил Арьеву прав управления транспортным средством.

19 июня Киевский апелляционный суд изменил ей меру пресечения: теперь до 22 июля Арьева будет находиться под круглосуточным домашним арестом вместо ночного и будет носить электронный браслет.

