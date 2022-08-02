Правительство согласовало назначение нового главы Херсонской ОГА

2 августа, 19:57
Янушевич Ярослав (Фото:Hunter Hulk/Facebook)

Янушевич Ярослав (Фото:Hunter Hulk/Facebook)

Кабмин согласовал назначение Янушевича Ярослава новым главой Херсонской областной государственной администрации.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Согласовано назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской облгосадминистрации», — написал он.

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Ярослав Янушевич — заслуженный экономист Украины, кандидат экономических наук и доктор юридических наук. Также он мастер спорта Украины международного класса по пейнтболу, а еще чемпион мира по пейнтболу.

Он работал в Министерстве финансов, Государственном комитете финансового мониторинга, Государственной налоговой администрации, Государственной миграционной службе и Государственной финансовой инспекции. Также имеет опыт управления государственным предприятием и банковским учреждением.

Экс-главу Херсонской ОГА Геннадия Лагуту президент Владимир Зеленский уволил 9 июля. В документе указано, что увольнение Лагуты произошло «в соответствии с поданным им заявлением». В тот же день временным исполняющим обязанности главы Херсонской ОГА был назначен Дмитрий Бутрий.

Херсонскую областную госадминистрацию военные РФ захватили 3 марта.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Новый кабмин

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