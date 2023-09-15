Януковича и Азарова заочно будут судить за Харьковские соглашения 15 сентября, 13:54 Виктор Янукович (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова за Харьковские соглашения в пользу России.



Об этом сообщил Офис генпрокурора в пятницу, 15 сентября.

Досудебное расследование уже завершили. Оно установило, что 21 апреля 2010 года Янукович подписал Харьковские соглашения, нарушая требования Конституции и Закона Украины О международных договорах Украины. В то же время экс-премьер, нарушая эти нормативные акты, в тот же день подписал распоряжение об одобрении Кабмином Харьковских соглашений.

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В суд направили обвинительный акт по статье о государственной измене (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины). Януковичу и Азарову по этому обвинению грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без нее.

Так как они скрываются на территории России, досудебное расследование проводилось следователями Государственного бюро расследований по специальной процедуре (in absentia).

По данным ГБР, в подготовке Харьковских соглашений подозреваются и бывшие министры обороны, юстиции и иностранные дела: Михаил Ежель, Константин Грищенко и Александр Лавринович. Они находятся в международном розыске. По данным следствия, Ежель скрывается в Беларуси, поэтому сейчас невозможна его экстрадиция.

Харьковские соглашения: что известно

21 апреля 2010 года в Харькове Янукович подписал соглашение между Украиной и Россией, которое на 25 лет продлевало срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине якобы в обмен на скидку на газ. По данным ГБР, на самом деле Украина не получила скидки — перед подписанием соглашений РФ дважды искусственно завысила цену.

В 2014 году военные Черноморского флота РФ совместно с другими подразделениями Вооруженных сил РФ оккупировали Крым. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.



За Харьковские соглашения голосовали Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Василий Хмельницкий, Игорь Палица, Виталий Хомутынник, Вадим Столар и другие. Ратификацию поддержали 236 депутатов, из них 136 — представители Партии регионов.

11 марта 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство поручило СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений и действия депутатов.

В том же году, 12 марта, СБУ начала исследовать обстоятельства их подписания, открыто уголовное производство в отношении должностных лиц органов государственной власти.