Янукович подал в ГБР заявление о "преступлениях" действующей власти Украины
Защита беглого экс-президента Украины Виктора
Януковича передала в Государственное бюро расследований заявление о совершении
преступлений "высшими должностными лицами Украины".
Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий
Сердюк.
"По поручению Виктора Януковича передали
в ГБР заявление и девять томов доказательств… Речь идет о потере
Крыма, насильственном захвате власти, государственной измене, организации
массовых убийств на Майдане в 2014 году", - заявил он на своей странице в
Facebook.
В проекте обвинительного акта, подготовленного
адвокатами Януковича для "облегчения работы" следователей ГБР,
предъявляются обвинения секретарю СНБО Александру Турчинову, спикеру Верховной
Рады Андрею Парубию, экс-премьеру Арсению Яценюку, главе МВД Арсену Авакову, экс-главе
СБУ Валентину Наливайченко, главе комитета ВР по нацбезопасности Сергею
Пашинскому, мэру Киева Виталию Кличко, лидеру ВО Свобода Олегу Тягнибоку, генпрокурору
Юрию Луценко, министру обороны Степану Полтораку и другим.
Янукович "вменяет" им незаконный
захват власти в Украине путем организации массовых беспорядков,
антиконституционный государственный переворот, государственную измену,
совершение противоправных действий и допущение преступного бездействия, что привело
к нарушению территориальной целостности, покушение на президента Украины,
умышленные убийства и нарушение права на защиту.
Напомним, что Оболонский районный суд Киева
приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.
Янукович осужден
за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны
против Украины со стороны РФ.
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Генеральная прокуратура Украины, которая
просила для Януковича 15 лет тюрьмы, отказалась
подавать апелляцию на приговор экс-президенту.