Янукович подал в ГБР заявление о "преступлениях" действующей власти Украины Сегодня, 22:54 116 Цей матеріал також доступний українською Виталий Сердюк / Facebook Защита Януковича заявила, что собрала девять томов доказательств Виталий Сердюк / Facebook

Защита беглого экс-президента Украины Виктора Януковича передала в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступлений "высшими должностными лицами Украины".

Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"По поручению Виктора Януковича передали в ГБР заявление и девять томов доказательств… Речь идет о потере Крыма, насильственном захвате власти, государственной измене, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году", - заявил он на своей странице в Facebook.

В проекте обвинительного акта, подготовленного адвокатами Януковича для "облегчения работы" следователей ГБР, предъявляются обвинения секретарю СНБО Александру Турчинову, спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, экс-премьеру Арсению Яценюку, главе МВД Арсену Авакову, экс-главе СБУ Валентину Наливайченко, главе комитета ВР по нацбезопасности Сергею Пашинскому, мэру Киева Виталию Кличко, лидеру ВО Свобода Олегу Тягнибоку, генпрокурору Юрию Луценко, министру обороны Степану Полтораку и другим.

Янукович "вменяет" им незаконный захват власти в Украине путем организации массовых беспорядков, антиконституционный государственный переворот, государственную измену, совершение противоправных действий и допущение преступного бездействия, что привело к нарушению территориальной целостности, покушение на президента Украины, умышленные убийства и нарушение права на защиту.

Напомним, что Оболонский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Янукович осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

Генеральная прокуратура Украины, которая просила для Януковича 15 лет тюрьмы, отказалась подавать апелляцию на приговор экс-президенту.