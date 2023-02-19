Янукович активно общался с Медведчуком во время расстрелов активистов Революции Достоинства

19 февраля, 02:08
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Активисты Евромайдана на улице Грушевской (Фото:nakipeloua/Twitter)

Активисты Евромайдана на улице Грушевской (Фото:nakipeloua/Twitter)

Бывший президент Украины Виктор Янукович вел активные телефонные разговоры с кумом Путина Виктором Медведчуком во время расстрелов активистов на Институтской 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщил руководитель Департамента Офиса генпрокурора Украины по организации, процессуальному руководству досудебным расследованием и поддержанию публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Алексей Донской.

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"Что интересно о Медведчуке, то, например, он 19 февраля находился в Закарпатской области в своем домовладении, и накануне событий 20 февраля вылетел в Крым. И в момент, когда проходят непосредственно расстрелы, он активно общается по мобильному телефону с Януковичем. Именно во время расстрелов», — заявил прокурор.

Донской сообщил также, что во время кровавых событий на перекрестке улиц Житомирской и Владимирской в Киеве в том районе находился экс-нардеп от Партии регионов Олег Царев.

https://www.youtube.com/watch?v=9eT4N3Cidto
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20 февраля 2014 года после нескольких дней противостояния Беркут начал отходить вверх по Институтской от Майдана Независимости. Безоружные в большинстве своем активисты начали подниматься по улице, чтобы восстановить утраченные позиции. Силовики начали расстреливать протестующих из огнестрельного оружия, работали снайперы.

Количество убитых в противостоянии на Институтской составляет несколько десятков — больше всего с начала протестов. Погибших во время революции Достоинства стали называть Небесной Сотней. День памяти Героев Небесной Сотни отмечают ежегодно 20 февраля. Всего с 18 по 20 февраля погибли минимум 78 человек, от ранений позже умерли еще 20 человек.

https://www.youtube.com/watch?v=dXXvyhL4ta4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Евромайдан Виктор Янукович Виктор Медведчук Олег Царев Революция Достоинства

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