Ялтинская европейская стратегия назвала прозрачными выборы в Украине Вчера, 16:23 460 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко / Twitter Встреча с членами правления Ялтинской европейской стратегии Петр Порошенко / Twitter

Члены правления Ялтинской европейской стратегии заявили, что первый тур выборов в Украине прошел прозрачно.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Приятно слышать от членов правления Ялтинской европейской стратегии, что выборы президента Украины были проведены прозрачно. Эти выборы жизненно важны для нашей страны. Украина борется за свой суверенитет и независимость в условиях вмешательства государства-агрессора в ходе избирательной кампании", - заявил глава государства.

Также он добавил, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен высоко оценил украинские реформы.

"Нам надо четко осознать, что Украина достигла в реформах гораздо большего за последние годы, чем за всю свою историю независимости", - процитировал слова Расмуссена Порошенко.

Ранее миссия ENEMO признала выборы президента Украины прозрачными и эффективными.

Окончательные результаты первого тура выборов президента Украины могут предварительно объявить в воскресенье, 7 апреля.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Перед этим в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.