Россия перестанет существовать, если применит ядерное оружие — Зеленский

3 ноября, 18:25
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия перестанет существовать как государство, если применит ядерное оружие против Украины.

Во время брифинга по итогам встречи с президентом Греции Катериной Сакелларопулу Зеленский сказал, что в случае применения ядерного оружия «мир, в котором мы живем, больше не будет существовать».

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«Это будет совсем другой мир. Но точно, государство, которое применит ядерное оружие, точно существовать не будет», — сказал он.

Зеленский добавил, что причиной исчезновения этого государства будет не ответ других стран на агрессию, а революционные процессы в самом государстве.

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«Они не удержат ни свою державу, ни свои политические позиции в середине державы. Они будут разбираться в революционных процессах в середине нее», — сказал Зеленский.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Ранее Зеленский не исключил, что страна-агрессор Россия может применить ядерное оружие против Украины, однако призвал не бояться агрессора.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Ядерное оружие Российская агрессия Владимир Зеленский

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