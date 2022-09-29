Мир ответит мгновенно и радикально на российский ядерный удар — Данилов 29 сентября, 22:12 21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

В случае российского ядерного удара по территории Украины мировое сообщество ответит мгновенно и радикально, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Если хотя бы одно ядерное оружие будет использовано против Украины, то мировой ответ будет мгновенным и абсолютно радикальным. Я в этом уверен», — сказал он в эфире Говорить великий Львів.

Видео дня

Данилов отметил, что возможный ядерный удар — это не тихая аннексия в 2014 году, а первое в истории после Второй мировой войны использование ядерного оружия.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риск применения Россией тактического ядерного оружия есть, но его качество и состояние вызывает вопросы.

В украинской разведке считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».

По их данным ядерные удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также на важные командные центры и критическую инфраструктуру.