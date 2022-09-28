Ядерный, не ядерный, комбинированный. Генерал Ходжес — об ударе США по России, если та применит ядерное оружие в Украине, и о распаде РФ 28 сентября, 20:15 Эксклюзив НВ Станет трагической ошибкой: именно так видит экс-командующий войск США в Европе Бен Ходжес возможное решение РФ применить ядерное оружие в Украине и уверяет, ответ США будет жесткими. (Фото:Наталья Кравчук)

Генерал Бен Ходжес обещает скорую смерть большинству российских новобранцев, попавших на поле боя вследствие мобилизации, рассказывает о давлении на ближайшее окружение Путина и о непростом периоде, в который вступает война.

Экс-командующего войск США в Европе, а ныне одного из самых влиятельных военных экспертов генерала Бена Ходжеса часто называют «ястребом» американской военной политики. И не зря: именно Ходжес является сторонником максимально болезненных ударов в отношении России в ответ на ее военную агрессию в Украине. На днях на вопрос журналиста The Daily Mail о том, какой должна быть реакция США на возможный ядерный удар России по территории Украины, генерал упомянул уничтожение военных баз России на территории оккупированного Крыма или даже уничтожение всего Черноморского флота РФ.

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В эксклюзивном интервью НВ Ходжес анализирует эффект от масштабной мобилизации на территории России, называет возможные условия, в которые поставлена Россия с ее угрозами применить ядерное оружие, а затем поясняет, почему женщины Ирана обладают большим боевым духом, чем вновь мобилизованная армия России.

— На ваш взгляд, каков реальный мобилизационный план в России и какую цель он преследует?

— Я думаю, что нынешний план мобилизации — это такой способ Кремля купить себе немного времени. Для них не важно, сколько тысяч мужчин продуктивного возраста будут убиты в ходе этой военной кампании, для них это всего лишь способ продлить конфликт в надежде, что Запад утратит к нему интерес. Они также надеются, что военные силы Украины будут истощены, даже если Украина будет успешно контратаковать эти тысячи нечастных мужчин, посланных на смерть, это все равно будет стоить определенной доли логистики и жертв с украинской стороны.

Потому, чем больше я об этом думаю, тем более уверен, что это попытка купить время в надежде, что на пролонгированный конфликт в Украине у западных ее союзников просто не хватит ресурсов и терпения, ведь у нас куча своих проблем. Кремль надеется, что любая пауза, в свою очередь, поможет России ликвидировать нынешние серьезные ошибки в ее военных структурах и повторить вторжение уже через несколько лет. Они ошибаются. Я уверен: исправить ошибки в российской армии, накопленные десятилетиями плохого управления и коррупции, невозможно. Также я не верю, что этот [российский] призыв Украину истощит, я не верю, что большая часть стран Запада утратит интерес к помощи Украине, и к защите ее интересов, но, несомненно, мы вступаем в непростой для всех нас период.

Есть и другие аргументы в пользу того, что Россия не достигнет поставленных целей. Мы видим, как много российских мужчин сегодня пытается убежать из страны, чтобы уклониться от судьбы солдата на этой войне. Мы видим, как истощена их военная логистика, и в нынешнем состоянии России новый призыв — тяжелая ноша. Я не жду позитивного эффекта от мобилизации для россиян ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.

— Тем не менее, 250−300 тыс. российских солдат могут появиться на фронте уже зимой 2023 года, а может и раньше. Насколько серьезную опасность представляют они для украинской армии? Для того типа войны, который идет сейчас?

— Мы знаем, что российская армия десятилетиями, если не столетиями зависела от своей массовости. И во времена Российской империи, и в период СССР первыми в топку войны шли эти несчастные «малые народы» России, но главный успех почти всегда был основан на работе артиллерии, такой же массивной. Но сейчас, когда Украина достигла весьма заметных успехов в уничтожении этой артиллерийской техники, и не так много боеприпасов для артиллерии достигает линии фронта, то эффект артиллерии все еще ощутимый, но уже не такой впечатляющий. Когда у тебя нет одновременно большого количества артиллерии при большом количестве солдат, то и ситуация выглядит иначе. Скорее всего, этих новобранцев попросту кинут вперед без огневой поддержки, и большая их часть погибнет. Баланс артиллерии и живой силы намечается неудачный.

Кроме того, они будут находиться в отвратительных условиях, поскольку погода становится только хуже в следующие месяцы, потому я предполагаю, что большая их часть будет убита почти сразу или тяжело ранена. Конечно, некоторый эффект от огромного числа призванных возможен, но локальный, в масштабной картине такое количество людей на фронте не даст ожидаемого эффекта.

Тем более, что украинские генералы прекрасно понимают перспективу следующих месяцев войны, они понимают, как использовать эту ситуацию, как поощрять солдат российской армии массово сдаваться и спасать свои жизни. Я очень впечатлен тем, как украинский генералитет ведет эту войну последние несколько месяцев, я уверен, что они справятся и с этим вызовом.

— После саммита ШОС Индия, Китай и Турция уже начали давление на РФ с целью скорейшего окончания этой войны?