«Апокалипсис — не сегодня». Что такое тактический ядерный удар — 10 наивных вопросов эксперту-физику 14 апреля, 19:40 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин вполне может использовать ядерное оружие против Украины, считает физик Владимир Улещенко (Фото:Encrypted-tbn0.gstatic.com)

Владимир Улещенко, физик-ядерщик, рассказал НВ, как действует ударная волна ядерного оружия, что такое «огненный шторм» и какими могут быть последствия такого военного безумия

27 февраля, после трех дней начала неспровоцированной полномасштабной войны против Украины, Владимир Путин заявил о переводе сил ядерного сдерживания в особый режим. Мир обеспокоился заявлением диктатора, хотя и не понял, что он имел в виду. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что РФ использует ядерное оружие в случае угрозы существованию России.

Видео дня

Через месяц Джо Байден сделал заявление, что бы оно не означало, о пропорциональной реакции союзников на применение РФ химического и другого оружия массового поражения в Украине. Эксперты гуманитарных направлений, с которыми общался НВ за прошлый месяц относительно этих вопросов, высказали противоположные мнения. Социолог Михаил Винницкий считает, что применение Кремлем ядерных боеголовок против Украины станет логичным продолжением агрессии, когда российские захватчики окончательно провалят наземное наступление. Однако историк из Гарварда Сергей Плохий убежден, что Путин лишь шантажирует Запад и готов нажать красную кнопку, только если почувствует настоящую угрозу своему правлению в России — а это маловероятно.



НВ пообщался с Владимиром Улещенко, старшим научным сотрудником Института ядерных исследований НАН Украины, о самом главном, что следует знать о ядерном оружии и его возможном применении россиянами в нынешней войне против Украины.



1. Что такое ядерное оружие?



По сути это очень мощная взрывчатка. Когда мы говорим «оружие», то подразумеваем боеприпас или боеголовку, а вот источником энергии для взрыва являются ядерные реакции.



Основным элементом боеприпаса служит металл с очень большим атомным номером: плутоний или уран, точнее определенные изотопы этих металлов, которые способны к лавинообразной реакции разделения атомных ядер. Каждое такое ядро может самопроизвольно разделиться на два меньших. При этом высвобождается энергия и вылетает несколько нейтронов, которые, попав в соседние такие же ядра, делят их принудительно. С таким же вылетом нейтронов. Происходит лавинообразное развитие реакции. Итак, если собрать в маленьком объеме достаточно много таких ядер и удерживать их достаточное время, то достигается высвобождение колоссальной энергии. Это и есть ядерный взрыв.



В эпицентре ядерного взрыва температура поднимается до миллиона градусов. В этих условиях может быть реализован синтез легких ядер — дейтерия и трития (изотопов водорода) — в более тяжелые ядра гелия. Итак, добавив в боеприпас «взрывчатки» из дейтерия и трития, можно еще в тысячи раз увеличить энерговыделение. Такой взрыв обычно называют «термоядерным».



Следует отметить, что ядерный взрыв невозможно осуществить без урана или плутония (без отобранных определенных изотопов этих металлов). А термоядерный взрыв инициируется только ядерным.



2. Почему у людей вызывает страх только упоминание о ядерном оружии?



Что такое ужас? Страх возникает прежде всего перед неизвестным, там, где есть непонимание принципов работы и на что это оружие способно. Мало кто понимает, что такое ядерная реакция. Кстати, как и химическая. Часто в жизни мы слышим от людей «там одна химия». Имея в виду что-нибудь вредное. Однако наша жизнь — это непрерывные химические реакции в организме. Приблизительно так же и с ядерными реакциями. В природе они протекают непрерывно. Их бывает очень много, разных и, главное, разной интенсивности. Некоторые проходят в фоновом режиме и не приносят вреда или даже приносят пользу. Остальные же — огромный ущерб. Но, очевидно, ядерного оружия следует бояться из-за его огромной, как принято говорить в медиа, мощи. То есть колоссальное выделение энергии в одном взрыве.

3. Какие есть виды ядерного оружия?



Сразу подчеркну, что я не эксперт по ядерному оружию. Я ученый, изучающий физику ядра. Поэтому я не могу давать точные характеристики оружия или объяснять особенности его боевого применения. Это вообще суперсекретная информация, а я имею доступ только к открытым источникам. Однако попробую ответить.



Общепринятым считается разделение ядерного оружия (ЯО) на стратегическое и тактическое. Это разделение более или менее коррелирует с мощностью заряда.



«Менее мощное» — это тактическое оружие, «более мощное» — стратегическое.



Стратегическое предназначено для поражения целей в сотнях и тысячах километров от точки запуска. Цель должна быть достаточно важной. В первую очередь это пусковые установки самого ЯО (если противник — тоже ядерное государство). Кроме того, целями являются мощные военные базы, центры управления войск, административные центры, транспортные и промышленные узлы.



Тактическое ядерное оружие может быть применено непосредственно в зоне ведения боевых действий, то есть в относительной близости к собственным войскам. Энерговыделение при применении таких боеприпасов будет сопоставимо с взрывами, которые произошли над японскими городами Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года. Тогда никакого разделения не было, ведь это были первые ядерные бомбы в мире. Эти взрывы соответствовали выделению энергии около 20 килотонн тротилового эквивалента (20 тысяч тонн тротила). Это масштаб мощности тактических ядерных боеприпасов.



Надо помнить, что любое ядерное оружие — это террористическое оружие. Если только целью атаки не является пусковая установка, спрятанная где-то в необитаемой тайге, то большинство жертв составят случайные люди, не задействованные в боевых действиях. В случае стратегического оружия такое соотношение будет существенно хуже, но это не значит, что тактическое ЯО от этого перестает быть террористическим.



Хотя, стоит заметить, что массовое применение в городских условиях современной артиллерии и авиации с «обычными» боеприпасами обычно несет такие же последствия.



4. Как далеко поражает ядерное оружие? Каковы факторы поражения при ядерном взрыве?



Для определенности, называя расстояния, буду говорить прежде всего о боеприпасах не очень большой мощности. Во-первых, дальше (и быстрее) всего поражает световая вспышка от ядерного взрыва. Если наблюдать за ним, даже с большого расстояния, то с большой вероятностью вы потеряете зрение или же существенно его повредите. Ближе — получите также ожоги кожи на открытых участках тела. Яркость света выжигает сетчатку человеческого глаза. Когда-то видел фото из ядерного полигона в штате Невада, США, по испытанию бомбы на уране-233. На расстоянии примерно 10−20 км сидят зрители в креслах и наблюдают за «ядерным грибом», но в солнцезащитных очках. То есть люди совсем не прячутся от других факторов поражения, но защищают свои глаза (речь идет о ядерных испытаниях в апреле 1955 года под названием «Операция Типот» — ред.).

Вторым наиболее очевидным фактором поражения является ударная волна. Ее разрушительная сила в случае тактического боеприпаса распространяется на километры, не на десятки километров. Там, где волна не убьет, это могут совершить обломки разбитых твердых материалов (прежде всего стекла). В городских условиях битое стекло становится значимым фактором поражения. Ближе к эпицентру влияние ударной волны зависит от обстоятельств. Например, ее, вероятно, ослабит крепкое препятствие (тот же подвал).



Я был на советском полигоне возле Семипалатинска в Казахстане, активно использовавшегося в 1950—1960-х для ядерных испытаний. Теперь это музей. И там есть модель станции метро. Неглубокая, похожая на Тараса Шевченко в Киеве. По сути это углубление, обложенное бетонными панелями, с нетолстым слоем грунта сверху. Подземный переход. Так даже после подрыва многих десятков бомб разной мощности станция осталась целой. До сих пор.



В Хиросиме есть мемориал, известный как «Атомный купол» — остатки «Дома содействия промышленности». Его каменные стены выдержали удар на расстоянии менее 200 метров от эпицентра взрыва (точнее «гипоцентра», собственно «эпицентр» был на высоте 500 м над землей). Люди, которые могли находиться в его подвале при взрыве, имели большие шансы остаться в живых. Известно о мужчине, пережившем бомбардировку, находясь в подвале другого бетонного дома всего в 150 метрах от гипоцентра. Умер он только в 1980-х годах, дожив до 84 лет.



Третий фактор — пожар. «Огненный шторм». Тоже очень страшный фактор. Наверное, от него погибло больше всего людей в Хиросиме и Нагасаки. Эти города южной Японии имели много легких деревянных домов, что очень посодействовало пожару. Несмотря на то, что в современных европейских городах дома в большинстве своем каменные, горючих материалов в них все равно много, а плотная застройка будет способствовать возникновению «огненного шторма».

Следующие факторы — поражение радиацией. Это как облучение при взрыве, так и радиоактивное заражение территории. Прямое облучение действует мгновенно и ослабевает при удалении от эпицентра взрыва, равно как первые два фактора. Если кого-то не убили, то вряд ли это сделает облучение. Но проблемы со здоровьем, вероятно, вызовет. Серьезные, хотя и не смертельные (если лечить).



Радиоактивное заражение при неправильном поведении, без средств защиты, способно вызвать тяжелые смертельные заболевания. В тех же Хиросиме и Нагасаки десятки тысяч человек умерли в первые месяцы после взрыва от болезней, вызванных именно влиянием радиоактивно зараженной территории.



С этой территории следует сразу выходить, ничего не беря в рот, по возможности ничего не касаясь и дыша через что-то фильтрующее (банальную мокрую тряпку хотя бы). На чистой (или более чистой) территории нужно всю загрязненную одежду с себя снять и помыться. Так даже без особых средств защиты можно значительно облегчить последствия. Тогда люди этого ничего не знали и потому пострадали гораздо больше, чем могли бы.



Считаю, что сейчас в Украине нужно настойчиво рассказывать людям о подобных правилах.



5. Сколько нужно ядерных боеголовок, чтобы уничтожить все живое на Земле?



Осмелюсь предположить, что даже подрыв всех имеющихся на Земле ядерных зарядов не уничтожит все живое на планете. Даже не уничтожит людей как вид.



Приведу пример из кино. В конце прошлого года вышел популярный фильм Don’t look up (Не смотри наверх), где к Земле приближалась комета. Столкновение с тем небесным телом по сценарию ленты равнялось уничтожению всего живого на планете. Так вот, все страны мира, обладающие ядерным оружием, вместе не имеют достаточного количества ядерных боеголовок, чтобы вызвать подобный взрыв. В случае массового применения ядерного оружия нас ждет финал, как в фильме Терминатор-3. То есть, выжить можно, но в ужасных условиях с тотальной утратой достижений цивилизации. В таком состоянии, кроме прямых потерь от бомбардировок, количество людей на Земле значительно сократится. Мы даже не сможем вырастить достаточно пищи для миллиардов людей, потому что останемся без современной агротехники: специальных машин, химии, ГМО, огромных животноводческих ферм.



6. Есть ли смысл использовать тактическое ядерное оружие на поле боя?



Теоретически да. Это имеет смысл применения по военным целям, с использованием, например, дальнобойной артиллерии с расстояния в 30−40 км. Этого расстояния вполне достаточно, чтобы нападавший чувствовал себя в безопасности. Возможно, даже меньше, в зависимости от мощности боеприпаса.



7. Сколько лет населенный пункт, подвергшийся ядерному удару, не пригоден для жизни?



Здесь нужно уточнить, для какой жизни. Для ведения боевых действий территория пригодна сразу. То есть сразу после взрыва войска, применившие тактическое ядерное оружие, наступают через пораженную территорию. Очевидно, это должны быть специально экипированные и подготовленные войска. И при соблюдении определенных правил поведения солдаты не получат существенного вреда здоровью. Насколько эти правила будут соблюдены, особенно в боевых условиях, при возможном сопротивлении противника — другой вопрос, не проверенный на практике.



Для повседневной жизни, я бы сказал, территория станет пригодной через несколько месяцев после взрыва тактического ядерного боеприпаса. Особенно, если соблюдать соответствующие правила поведения, как, например, запрет на употребление местных плодовых продуктов или воды. В Хиросиме жители постоянно жили, и не все из них потом умерли.



В общем, ядерный взрыв оставляет радиоактивное загрязнение, которое существенно зависит от типа боеприпаса. От количества исходного ядерного материала и от его эффективности «выгорания», собственно и ведущего к наработке высокоактивных отходов.



Очевидно, что после взрыва бомбы загрязнение будет в тысячи раз слабее, чем после Чернобыльской катастрофы.

В разрушившемся чернобыльском реакторе было около 180 тонн урана, а в бомбе над Нагасаки — 9 кг плутония. Над Хиросимой взорвалась бомба из 70 кг урана, но выгорание там было гораздо слабее. Итак, сравнив, в качестве первой грубой оценки, получаем разницу в 20 тысяч раз.



8. Могут ли россияне применить ядерное оружие в войне с Украиной?



А почему нет? Они открыто демонстрируют свою безграничную жестокость, неразборчивость в методах и отсутствие моральных барьеров. Поэтому у меня такие опасения есть. Применение тактического ядерного оружия — это реальная угроза. Россияне могут использовать его по скоплениям войск, по военным или инфраструктурным объектам, используемым нашей армией, и даже по сугубо гражданским целям, если считать, что это вызовет достаточно паники. Сдержать их способен разве что страх получения гораздо более жесткого ответа. А это уже ложится на плечи мировых лидеров. Прежде всего, демократических стран и постоянных членов Совета Безопасности ООН. Во-первых, просто потому, что более сильный несет большую ответственность. А во-вторых, потому, что это напрямую связано с их собственной безопасностью. Если такой террорист, как Россия, почувствует, что способна добиться своего с помощью ядерного оружия — она уже от этой методики не отойдет. Доказано историей. Поэтому члены ядерного клуба в своих интересах должны найти путь гарантировать неприменение ядерного оружия. Даже если это силовой путь.



То же можно сказать об оружии химическом. Террористы из соседней страны могут попытаться с его помощью решить определенные военно-оперативные или политически-психологические задачи. Удержать их от этого можно только угрозой немедленного жесткого наказания.

9. Можно ли сразу понять, что по стране был нанесен ядерный удар?

Конечно. Этот взрыв ни с чем не перепутаешь. По результатам такой удар резко ухудшает жизнь на территории, однако даже он не станет апокалипсисом для Украины. После него все равно можно и нужно выжить и продолжать сражаться.



10. Во многих аптеках кончился йод. Его питье как-то помогает смягчить действие радиации?



Если вы в зоне поражения сразу после ядерного взрыва, то йод пить обязательно. Но не аптечный для обработки ран! Этот йод не усваивается организмом. Имеются специальные препараты йода для профилактики радиационного поражения щитовидной железы. Употреблять жидкий йод из аптеки бессмысленно.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.