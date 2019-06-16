Яценюк: у меня никогда не было оффшорных компаний Вчера, 22:55 Цей матеріал також доступний українською Народный фронт Арсений Яценюк заявил, что у него нет оффшорных компаний Народный фронт

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что у него никогда не было ни одной оффшорной компании.

«Именно поэтому меня никогда не было ни в каких Panama papers», — объяснил Яценюк в интервью Гордону.

«Свою первую декларацию я заполнил в 2001 году. Уже тогда я знал, что придет время, возьмут калькулятор, все документы и скажут: за что ты живешь, откуда у тебя это взялось?» — сказал бывший премьер.

Он считает, что сейчас даже 10 тысяч долларов невозможно куда-то тайно перечислить.

«Нет ничего в этом мире тайного, что потом не становится явным. А за таким, как я, все разведки всего мира следили», — считает Яценюк.

Он заявил, что в 2014—2016 годах его сильно оболгали и до сих пор существует «очень много мифов».