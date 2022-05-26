«Политической инсинуации не должно быть». Яценюк сообщил, придет ли на следующий допрос СБУ по «угольному делу» 26 мая, 21:19 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Арсений Яценюк (Фото:Kyiv Security Forum/Facebook)

Война России против Украины — главные события 26 мая

«Конечно, я буду выполнять свои обязательства для того, чтобы все процессуальные действия были завершены. Это значит, что я, как законопослушный гражданин, обязательно дам еще одни свидетельства Службе безопасности», — отметил Яценюк.

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Также политик напомнил, что уже трижды давал показания СБУ и Государственному бюро расследований.

В то же время Яценюк подчеркнул, что расследование должно быть правовым процессом, а не политическим:

«В процессе следствия должна быть, прежде всего, справедливость. Здесь не может быть никакой политической мотивации по этому делу. <...> Расследовать какие-либо злоупотребления надо. Расследовать нужно исключительно законным способом. <...> И сейчас, в сегодняшних условиях, не дай Бог, чтобы этот процесс превращался в политику. Потому что тогда, когда стране нужно единство, бороться против [российского диктатора Владимира] Путина, недопустима внутриполитическая борьба. <...> Никакой политической инсинуации не должно быть», — акцентировал политик.

23 мая СБУ обнародовала видео, на котором задержанный по подозрению в государственной измене прокремлевский народный депутат Виктор Медведчук заявил о причастности пятого президента Петра Порошенко к закупке угля у ОРДЛО и выводу нефтепровода из госсобственности.

Медведчук сообщил, что к схеме закупок угля была привлечена «фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами и правоохранителями».

В партии Европейская солидарность, лидером которой является Порошенко, это назвали информационной диверсией в пользу РФ.

В так называемом «угольном деле» Порошенко подозреваемый с 20 декабря 2021 года. Оно касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

По версии следствия он использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей главарей псевдореспублик».

6 января Печерский суд арестовал все личное имущество Порошенко, в том числе акции в ряде частных компаний.

В Евросолидарности заявили, что подозрение является политически мотивированным и обвинили президента Владимира Зеленского в преследовании оппозиции. Сам Порошенко обвинил Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского в организации и заказе уголовного дела против него.

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