Яценюк обратился к Зеленскому: требует созвать Совбез ООН Сегодня, 16:52 2190 Цей матеріал також доступний українською Арсений Яценюк / Facebook Арсений Яценюк Арсений Яценюк / Facebook

Лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Об этом он написал в своем Facebook.



«России наплевать на международное право. Она вспоминает о нем только в собственной интерпретации… Обращаюсь к президенту Зеленскому — требуйте немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов Группы Семи и ЕС», — написал Яценюк.

Он добавил, что государствам-членам надо сказать, что «если такие решения России не указ, то так же захватят ваших граждан, имущество и суда».

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украина против Российской Федерации по 24 украинских моряках и обязал Россию отпустить их.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»). Освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

Несколько российских чиновников заявили, что решение Международного трибунала по морскому праву с требованием к России освободить моряков ВМС Украины, задержанных в Черном море, выполнять не стоит.



25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, перегородил проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ — был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.