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Спецтема: Выборы президента Украины

Яценюк не будет баллотироваться в президенты

Сегодня, 13:50
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EPA

Яценюк не идет в президенты

Лидер Народного фронта Арсений Яценюк на съезде партии сообщил, что не будет баллотироваться на президентских выборах 2019 года, передает Громадське.

"Я долго думал над тем, идти ли в президенты. Это не простое решение. Его нельзя принимать через эмоции или политическую конъюнктуру. Я реалист. В результате дискредитации, открытой лжи, когда лгали всему украинскому народу - сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы 2019", - сказал Яценюк.

Он отметил, что Народный фронт должен бороться за новую Верховную Раду и победу на парламентских выборах.

Теги:   Народный фронт Арсений Яценюк

Спецтема   Выборы президента Украины

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