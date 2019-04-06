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Спецтема: Выборы президента Украины

"Я всех услышал". Порошенко записал новое видеообращение

Вчера, 20:15
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"Я всех услышал". Порошенко записал новое видеообращение - фото

Петр Порошенко / Facebook

Порошенко заявил, что сделал выводы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов президента и "всех услышал".

Соответствующее обращение опубликовали на странице его штаба в Facebook.

"Многие высказываются против меня в соцсетях и на телевидении, и у урн для голосования. Я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддерживал других кандидатов. Сделал выводы!" - заявил глава государства.

По его словам Украина может "быстро продвинуться в Европу, но еще быстрее - откатиться под имперскую Россию".

"... Нужен сильный президент и верховный главнокомандующий... Радует, что именно в эти дни возросло количество людей, которые хотят помочь. Выбор 21 апреля - Европа или Россия", - подытожил президент.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Перед этим в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Президентские выборы 2019 Петр Порошенко

Спецтема   Выборы президента Украины

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