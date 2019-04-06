"Я всех услышал". Порошенко записал новое видеообращение
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов президента и "всех услышал".
Соответствующее обращение опубликовали на странице его штаба в Facebook.
"Многие высказываются против меня в соцсетях и на телевидении, и у урн для голосования. Я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддерживал других кандидатов. Сделал выводы!" - заявил глава государства.
По его словам Украина может "быстро продвинуться в Европу, но еще быстрее - откатиться под имперскую Россию".
"... Нужен сильный президент и верховный главнокомандующий... Радует, что именно в эти дни возросло количество людей, которые хотят помочь. Выбор 21 апреля - Европа или Россия", - подытожил президент.
Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.
Второй тур выборов состоится 21 апреля.
Перед этим в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.