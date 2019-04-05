Я вижу в этом определенную истерию. Политтехнолог – о вызове Зеленского президенту Порошенко 5 апреля, 13:52 8337 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/Valentyn Ogirenko Петр Порошенко и Владимир Зеленский REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/Valentyn Ogirenko

Вызов кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского действующему президенту Петру Порошенко был ошибкой, заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в эфире Радио НВ.

По его словам, оба кандидата, вышедшие во второй тур президентских выборов, чувствуют себя не на своем месте. Однако действующий президент имеет шансы набрать голоса за счет действий Зеленского.

"Я думаю, что на 99% они все (команда Зеленского - ред.) были уверены, что Порошенко откажется, поэтому они не продумали ходы в дальнейшем, что, на самом деле, показывает разницу между артистами и политтехнологами. И они уже сейчас на ходу все придумывают", – отметил Бала.

По мнению аналитика, команда Порошенко сделала неожиданный ход, что загнало команду Зеленского "в ступор".

"Следующий ролик, если внимательно присмотреться, там уже и мимика немного другая, и тон немного другой. Там уже уверенности такой нет, то есть все уже немного начинается с надрывом, я вижу за этим определенную истерию", – подчеркнул Бала.

Кроме того, политтехнолог отметил, что Зеленский пока не уверен в собственной стратегии, а слухи о его якобы зависимости будут "раздуваться" командой Порошенко из-за отказа Зеленского сдавать анализы в медпункте НСК Олимпийский.

"Как можно заявлять: я не доверяю той государственной структуре, которой доверяет Международный олимпийский комитет. Если ты хочешь возглавить это государство, и ты априори уже говоришь о лучшей лабораторию, на самом деле, которая сейчас есть в Украине, что ты ей не доверяешь, то чего мы доверять тебе", – заявил Бала.

По мнению политтехнолога, Владимир Зеленский сейчас "загоняет себя в патовую ситуацию".



"Зеленский сделал ошибку. Ему надо было, по моему мнению, сидеть тихонько, прятаться, бегать. Я думаю, что он спокойно до второго тура дожил бы", – подчеркнул Бала.

Ранее сообщалось, что 5 апреля два кандидата в президенты Украины – глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский – сдали анализы на предмет алкогольной и наркотической зависимости.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко. Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб. В ответ в штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

Позже Порошенко записал еще одно видеообращение, адресованное Зеленскому.