Я верю в объединение с Вакарчуком в парламенте — Садовый Вчера, 08:48 Цей матеріал також доступний українською Gleb Garanich/Reuters Святослав Вакарчук Gleb Garanich/Reuters

Глава партии Самопомощь Андрей Садовый надеется на союз с партией Святослава Вакарчука Голос.

Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

«На прошлой неделе я общался со Славиком Вакарчуком. Я бы очень хотел, чтобы мы по округам имели общих кандидатов, но по спискам однозначно, что мы выстраиваем свои списки на тех принципах, которые приемлемы. Поэтому по моему убеждению, возможно, в парламенте мы будем вместе. То, что с Вакарчуком мы еще раньше говорили об объединении в парламенте, я в это верю», — отметил Садовый.

Ранее сообщалось, что, согласно социологическим исследованиям, партии Самопомич и Голос не проходят в Верховную Раду.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «Уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него «Ничто не может повлиять».

Также Вакарчук представил свою команду.