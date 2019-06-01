Я верю в объединение с Вакарчуком в парламенте — Садовый
Глава партии Самопомощь Андрей Садовый надеется на союз с партией Святослава Вакарчука Голос.
Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.
«На прошлой неделе я общался со Славиком Вакарчуком. Я бы очень хотел, чтобы мы по округам имели общих кандидатов, но по спискам однозначно, что мы выстраиваем свои списки на тех принципах, которые приемлемы. Поэтому по моему убеждению, возможно, в парламенте мы будем вместе. То, что с Вакарчуком мы еще раньше говорили об объединении в парламенте, я в это верю», — отметил Садовый.
Ранее сообщалось, что, согласно социологическим исследованиям, партии Самопомич и Голос не проходят в Верховную Раду.
Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.
По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «Уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него «Ничто не может повлиять».
Также Вакарчук представил свою команду.