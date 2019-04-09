Я вас не подведу: Зеленский поблагодарил военных и пообещал вернуть на родину украинских пленных Сегодня, 17:09 137 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за поддержку и защиту страны и пообещал, что все пленные вернутся на родину.

Об этом он заявил в видео, размещенном на его странице в Facebook.

"Я хочу поблагодарить каждого военного за поддержку. Вы для меня, для каждого украинца настоящие герои, герои не из фильмов, не из книг, а реальные герои, которые защищают свободу и демократию Украины… Благодарю всех – от Широкино до Станицы Луганской, каждого патриота", - сказал он.

Зеленский заверил, что всех пленных вернут в Украину.

"Наши нацгвардейцы, наши летчики, наши моряки, наши пленные. Всех вернем обязательно", - сказал кандидат в президенты.

Шоумен пообещал, что не подведет украинцев.

"Я вас не подведу", - сказал он.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.